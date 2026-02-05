Dominika Kachlik, odtwórczyni roli Franki w „M jak miłość”, oficjalnie pożegnała się z serialem. W 1907. odcinku, wyemitowanym 3 lutego, jej bohaterka zmarła tuż przed operacją. W emocjonalnym filmiku na Instagramie podziękowała fanom za wsparcie i zaangażowanie, podkreślając, jak bardzo widzowie przeżyli ten dramatyczny moment. Kachlik grała Frankę od 2020 roku, a jej postać była jedną z najbardziej lubianych wśród widzów.

Paweł Zduński załamany po śmierci żony

Śmierć Franki całkowicie załamała Pawła Zduńskiego, granego przez Rafała Mroczka. Według informacji opublikowanych w serwisie Świat Seriali, Paweł nie potrafi poradzić sobie ze stratą ukochanej żony. Choć początkowo próbuje utrzymać się na powierzchni dzięki obecności Antosia, sytuacja szybko się pogarsza. W 1908. odcinku, który zostanie wyemitowany 9 lutego, widzowie zobaczą, że Paweł znika bez śladu, pogrążony w smutku, żalu i gniewie. Rodzina Zduńskich jest przerażona, ponieważ nie ma z nim żadnego kontaktu.

W nadchodzącym odcinku Kinga przekazuje mu nagrania przygotowane przez Frankę tuż przed jej śmiercią. To właśnie ten gest okazuje się punktem kulminacyjnym emocji, które zbierały się w Pawle od chwili jej odejścia. Zrozpaczony i bezsilny decyduje się na radykalny krok – ucieczkę. Nie wiadomo, dokąd Paweł się udał. Jedno jest pewne: jeśli powróci, nie będzie już tym samym człowiekiem.

Nowy odcinek serialu zostanie wyemitowany w piątek 9 lutego o godzinie 20:55 na antenie TVP2. To właśnie w tym epizodzie widzowie poznają szczegóły dramatycznego zniknięcia Pawła Zduńskiego i zobaczą reakcje jego bliskich. Emocji z pewnością nie zabraknie.

Dominika Kachlik reaguje na burzę po jej odejściu

Śmierć Franki w "M jak miłość", a tym samym odejście Dominiki Kachlik z serialu, odbiły się szerokim echem. Widzowie nie kryli rozgoryczenia, podkreślając, że produkcja mogła zastąpić Kachlik inną aktorką, zamiast uśmiercać jej postać. Sama Dominika zareagowała w końcu na medialną burzę, tłumacząc, że decyzja o odejściu była jej świadomym wyborem.

Nie obwiniajcie produkcji, nie strzelajcie w produkcję w komentarzach bo to jest absolutnie wszystko moja wina - ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej. Dzisiaj był pożegnalny odcinek z moją Franką

