Po odejściu Franki z "M jak miłość", produkcja ujawnia, co jeszcze zaplanowała w tym sezonie. Będą kolejne zmiany, tym razem jednak to powody do radości.

Śmierć Franki w "M jak miłość" to dopiero początek zmian

Widzowie nie mogą pogodzić się ze śmiercią Franki w "M jak miłość". Koniec wątku bohaterki granej przez Dominikę Kachlik dla wielu widzów jest bardzo emocjonujący. Produkcja jednak zadbała, by te emocje pojawiały się przez cały sezon. Chociaż odejście Franki było przepełnione smutkiem, nie będzie brakowało również tych pozytywnych zmian. Do obsady "M jak miłość" dołączą nowi aktorzy:

Jeszcze w tym sezonie do serialu dołączą nowi aktorzy Mikołaj Krawczyk, Mateusz Kościukiewicz, Katarzyna Dąbrowska. Na plan wróciła także Maria Wieczorek Karolina Baranowska z produkcji ''M jak miłość'' w rozmowie z ''Faktem''

Dominika Kachlik o śmierci Franki w "M jak miłość"

Paweł Zduński w "M jak miłość" przeżywa kolejny rodzinny dramat. Zmarła jego serialowa żona. Śmierć Franki w "M jak miłość" od kilku tygodni elektryzuje fanów serialu. Dominika Kachlik zdecydowała się zabrać głos po tym, jak jej bohaterka odeszła i zwróciła się do fanów:

Wiem, że bardzo przeżywacie ten finał smutny, ale myślę sobie, że to dobrze i podziwiam to jak jesteście zaangażowani bo to świadczy o waszej empatii i że dajecie sobie przestrzeń, prawo do takich emocji. To jest po prostu ludzkie i potrzebne, dziękuję wam za to.

Dominika Kachlik podkreśliła również, że to ona zdecydowała, że to już koniec jej przygody z "M jak miłość". Postanowiła od razu zareagować na przykre komentarze, które pojawiały się w sieci. Widzowie mieli żal do produkcji, że tak kończy się wątek Franki w "M jak miłość". Aktorka podkreśliła, że to była jej osobista decyzja i chciała mieć ten rozdział już za sobą:

Nie obwiniajcie produkcji, nie strzelajcie w produkcję w komentarzach bo to jest absolutnie wszystko moja wina - ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej

Franka jednak jeszcze pojawi się w "M jak miłość". Widzowie będą mieli okazję zobaczyć fragmenty z Kachlik, które będzie śnił serialowy Paweł Zduński.

