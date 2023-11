Pod opiekę młodego lekarza trafi Bogdan, szwagier doktora Zycha. Mężczyzna straci nagle przytomność i zostanie przewieziony do szpitala. A Robert przekaże później Adamowi złą wiadomość:

Doktor Żmuda zgłosi się na ochotnika, gotów od razu biec na salę. Jednak Nowakowski odpowie, lodowatym tonem:

- Poczekaj... Ja cię tylko informuję z dobrej woli o jego stanie. Nie ma mowy o tym, żebyś operował!

- Robert, mam doświadczenie w takich przypadkach... Proszę, pozwól mi!

- Póki co, to mój szpital i póki co, to jeszcze ja decyduję, kto tu będzie operował! Zapomniałeś już, ile miałem problemów po twojej ostatniej operacji w moim szpitalu?! Szaleństwem byłoby pozwolić na to znowu!