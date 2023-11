Ta przerwa w jej wątku, wynika też z tego, że kiedy graliśmy scenę śmierci Tomka, to zmarł pan Witold Pyrkosz i stało się jasne, że grana przez niego postać też umrze. W serialu wszyscy będą ich opłakiwać, więc scenarzyści uznali, że nie należy pokazywać przygnębionej po stracie męża Asi, bo tyle smutku to dla widza za dużo. Poza tym sama poprosiłam o to, by na jakiś czas skrócić mój wątek w „M jak miłość” ze względu na próby do nowego musicalu „Chicago” w Teatrze Variete i zdjęcia do nowego serialu „W rytmie serca” - wyjaśniła w wywiadzie dla "Party" Basia Kurdej-Szatan.