Finał 4. sezonu "Lombard. Życie pod zastaw" przyniósł dużo emocji, szczególnie ostatni odcinek serialu. Na ślubie Adka i Patrycji doszło do strzelaniny. Trochę pokazano w kulisach ostatniego odcinka. Ale nadal nie wiadomo, kto przeżył. Grający Adka Mateusz Murański przyznaje w rozmowie z naszym reporterem, że dostaje tysiące pytań od fanów serialu. Co może zdradzić? Nam powiedział całkiem sporo! Zobaczcie sami, co nas czeka w 5. sezonie "Lombard. Życie pod zastaw”. Nowe odcinki trafią na antenę TV Puls już jesienią 2019 roku.

