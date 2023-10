Każdy fan popularnej telenoweli Ilony Łepkowskiej wie o miejscowości, która nazywa się Grabina. „M jak miłość” właśnie tam umieściło dom rodziny Mostowiaków, wokół której toczy się akcja produkcji TVP. Mieszkają tam Basia (Teresa Lipowska) i Lucjan (Witold Pyrkosz) Mostowiakowie. Z rodzicami żyje córka Marysia (Małgorzata Pieńkowska) z mężem Arturem (Robert Moskwa). Posiadłość co jakiś cza odwiedza zaprzyjaźniony Marcin. Oprócz tego telewidzowie z pewnością z Grabiną kojarzą pensjonat Siedlisko, a także słynny sad Mostowiaków. Krajobraz niewielkiej miejscowości, w której później pojawiają się kolejni bohaterowie, czaruje sielskim krajobrazem. Niektórzy fani seriali chcą wiedzieć wszystko o swoich ulubionych produkcjach. Są też tacy, którzy nawet odwiedzają miejsca znane z odcinkowych serii. Po ogromnym sukcesie serialu „Ranczo” miliony Polaków chciały, choć na moment usiąść na kultowej ławce pod sklepem Krystyny Więcławskiej, na której wiele wieczorów spędzili Pietrek, Hadziuk, Solejuk, Jan Japycz oraz Stachu Japycz. Zastanawialiście się kiedyś, gdzie leży Grabina z „M jak miłość”? Odpowiedź jest trochę bardziej skomplikowana. A co z mieszkaniem Marty Mostowiak i Małgosi Mostowiak – czy to możliwe, że w rzeczywistości wcale nie znajdują się w Warszawie?

Sercem telenoweli Ilony Łepkowskiej jest Grabina. „M jak miłość” od pierwszego odcinka pokazuje nam na pierwszy rzut oka cichą i spokojną, niewielką miejscowość niedaleko Warszawy. Jednak telewidzowie dobrze wiedzą, że życie w Grabinie nie zawsze jest sielanką, czasem bardziej przypomina dramat. Grabina leży obok Lipnicy, która także jest znana fanom produkcji TVP. Tam mieszczą się pub U Stefana, który prowadzili Marek Mostowiak (Kacper Kuszewski) oraz Stefan Muller (Steffen Möller). Oprócz tego znajduje się tam przetwórnia owoców, która należy kolejno do Zenon Łagoda (Emil Karewicz), Michał Łagoda (Paweł Okraska), Maria Zduńska (Małgorzata Pieńkowska), Waldemar Jaroszy (Maciej Kozłowski) i Alicja Schmidt (Agnieszka Warchulska). Natomiast w Grabinie niemal świętą ziemią jest sad Mostowiaków. Warto przypomnieć, że w pewnym momencie działka sadownicza zostaje zagrożona. Wszystko za sprawą biznesmena Nieśpielaka (Zbigniew Suszyński). Potencjalny inwestor wywiera presję na Marii Rogowskiej, by kobieta odsprzedała swoją część, na której miałaby się pojawić klinika. Z czasem bohaterka orientuje się, że budowa wiązałaby się z wielkimi szkodami dla środowiska. Córka Mostowiaków zaznacza jasno, że gdyby sprzedała sad, zniszczyłaby także pamięć o swoich rodzicach. Konflikt z biznesmenem ściąga na Grabinę poważne kłopoty.

Warto przypomnieć, że w graniczącej z Grabiną Lipnicy także wiele się dzieje. W tamtejszym posterunku pracują m.in. uwielbiani przez telewidzów Jacek i Sonia. Tam też pewnego wieczoru w dramatycznych okolicznościach padają strzały. Fani produkcji TVP wiedzą, że choć w serialowych Grabinie i Lipnicy żyją pogodni ludzie, nad tymi miejscowościami bardzo często gromadzą się czarne chmury.

Miejscem życia wielu bohaterów jest właśnie Grabina. „M jak miłość” czasem jednak rzuca ich do Warszawy, a nawet dalej – poza granice Polski. Kto mieszkał w Grabinie? Żyli tam nie tylko Basia i Lucjan Mostowiakowie oraz ich dzieci. Warto przypomnieć, że kilkoro z nich opuściło rodzinne strony. Marek Mostowiak razem żoną wyprowadził się do Australii. Sadem Mostowiaków przestał opiekować się Lucjan, który niestety zmarł. Z Polski wyleciała także Małgosia Mostowiak. Poniżej prezentujemy listę najbardziej rozpoznawalnych postaci. Jeśli interesują was losy polskich aktorów serialowych, którzy grali m.in. w „M jak miłość”, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

Wśród fanów seriali jedną z najbardziej rozpoznawalnych miejscowości jest Grabina. „M jak miłość” oglądają miliony Polaków i wielu telewidzów zastanawia się, gdzie szukać znanego miejsca. Jeśli zaczniemy szukać na mapie Polski, gdzie leży Grabina, okaże się, że w naszym kraju jest ponad czterdzieści lokacji o takiej nazwie. Znajdziemy je m.in. w województwach łódzkim, mazowieckim, małopolskim, opolskim i wielkopolskim. Gdzie mieści się dom Mostowiaków?

Dla sporej części widzów może być to duże zaskoczenie – „M jak miłość” powstaje w zupełnie innym miejscu. Tak jest. Szukanie, gdzie leży Grabina z „M jak miłość”, nie ma sensu, ponieważ ekipa serialu nigdy tam nie była. Miejscowość, którą widzimy w telenoweli, jest fikcyjną lokacją. W rzeczywistości jest to wieś Piaski w powiecie piaseczyńskim, blisko Warszawy. To właśnie tam widzimy m.in. słynny sad Mostowiaków.

Wielu widzów było przekonanych, że miejscem kręcenia odcinków telenoweli Ilony Łepkowskiej rzeczywiście jest Grabina. „M jak miłość” to jednak produkcja pełna ciekawostek. Skoro miejscowość z serialu nie istnieje, gdzie znajduje się dom Mostowiaków? Tu również nie ma jednej odpowiedzi.

Sceny kręcone w sadzie rodziny Mostowiaków oraz te nagrywane przed domem rodziny bohaterów „M jak miłość” rozgrywają się we wspomnianej wcześniej wsi Piaski. Jednak po wejściu do środka przenosimy się w zupełnie inne miejsce. Gdybyście weszli do budynku, który widzicie w telenoweli, prawdopodobnie zobaczylibyście odmienne meble, kolory ścian, etc.

Podobnie jak w przypadku wielu innych produkcji, „M jak miłość” w dużej części powstaje w specjalnej hali. Studio filmowe serialu znajduje się w budynku byłej hurtowni w Orzeszynie pod Piasecznem. Na ścianie nieruchomości znajduje się szyld z napisem: Studio Filmowe Serialu „M jak miłość”. Na terenie dawnej fabryki urządzone zostały m.in. kuchnię Barbary i Lucjana Mostowiaków.

Wiecie już, że w rzeczywistości sercem produkcji serialu nie jest Grabina. „M jak miłość” powstaje przede wszystkim we wspomnianej hali w Orzeszynie pod Piasecznem. Nie wszyscy telewidzowie wiedzą, że scenografowie oraz rekwizytorzy stworzyli tam nie tylko pomieszczenia znajdujące się w kultowym Mostowiaków, ale również mieszkania innych bohaterów popularnej „Emki”. Jeśli interesują was losy polskich aktorek serialowych po 40, które grały w serialu, zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat.

Na terenie fabryki zbudowano także m.in. apartamenty Marty Mostowiak (Dominika Ostałowska) oraz Małgosi Mostowiak (Joanna Koroniewska). Zgodnie ze scenariuszem obie kobiety mieszkają w Warszawie. Być może część telewidzów może być tym zdziwiona. To jednak właśnie jest ta słynna magia telewizji. Uprzedzając pytania – tak, mieszkanie Joasi (Barbara Kurdej-Szatan) także powstało w byłej hurtowni. Choć w serialu dom Mostowiaków od mieszkań wnuków Basi i Lucjana dzielą kilometry, tak naprawdę te pomieszczenia są położone zaledwie kilka metrów od siebie.

Natomiast gdzie filmowcy kręcą sceny „M jak miłość”, które są w plenerze? Oczywiście część z nich jest nagrywana także na terenie wsi Piaski. Jednak to nie wszystko. Produkcja TVP pojawiła się już m.in. w warszawskiej dzielnicy Wawer. Realizatorzy szczególnie upatrzyli sobie znane mieszkańcom stolicy osiedle Falenica. Niektóre sceny „M jak miłość” zostały zrealizowane także w miejscowości Konstancin-Jeziorna. W serialu znalazły się również znany biurowiec przy Al. Jerozolimskich. Łącznie ekipa pojawia się w około stu lokacjach w województwie mazowieckim.

Na liście wirtualnych miejscowości znajduje się nie tylko Grabina. „M jak miłość” to tylko jeden z seriali, w których wymyślono fikcyjne miejsca akcji. Podobnym tropem poszli także twórcy takich produkcji jak „Na dobre i na złe” czy „Plebania”. Po tym tekście już najprawdopodobniej wielu telewidzów nie będzie sprawdzało, gdzie leży Grabina. Natomiast jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat „M jak miłość”, zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem o telenoweli.

