Tomasz Jacyków skomentował aferę z Radkiem Pestką! W weekend cała Polska żyła Eurowizją i penisem Radka Pestki. Zwycięzca ostatniej edycji "Top Model" przez przypadek dodał na swoim Snpachacie zdjęcie genitaliów, które obiegło internet. Bloger modowy szybko wytłumaczył tę całą sytuację i wystosował oświadczenie na swoim profilu na Facebooku. Party.pl postanowiło zapytać Tomasza Jacykowa, co sądzi o całym skandalu, którym do dziś żyją polskie media:

Chwalimy się swoimi nosami, dłońmi, stopami, kobiety eksponują biust. Pisiorek nie jest niczym skandalicznym, jest organem, który czasem sztywnieje. Używamy go różnych celów: fizjologicznych oraz dla przyjemności. Kobiety używają biustów do nęcenia, karmienia. Ja nie wiem, kto to jest Pestka. Ani on, ani jego genitalia mnie nie interesują i nie znam jego Snapchata. W dobie, kiedy oglądaliśmy już filmy Paris Hilton, kiedy Kardashianki właściwie od filmów się zaczęły to nie wiem, czy jest jakąkolwiek sensacją oglądanie czyichkolwiek genitaliów.