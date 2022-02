Varius Manx odpiera zarzuty siostry Moniki Kuszyńskiej. Głos zabrała też Stankiewicz

Muzycy z Varius Manx wydali oświadczenie, w którym odnieśli się do oskarżeń o molestowanie i znęcanie psychiczne. Członkowie popularnego zespołu zareagowali na zarzuty siostry Moniki Kuszyńskiej, która w jednym z ostatnich wpisów na Facebooku uderzyła w muzyków i nazywa ich "toksycznymi oprawcami". Sprawdźcie, co dokładnie napisała Marta Kuszyńska i jak muzycy z Varius Manx odpowiadają na jej zarzuty! Sprawę skomentowała również Kasia Stankiewicz.

Tak mocnych słów ze strony siostry Moniki Kuszyńskiej nie spodziewał się chyba nikt. Marta Kuszyńska opublikowała w sieci mocny wpis, w którym wspomina, jak muzycy Varius Manx traktowali ją i jej siostrę. Kobieta oskarżyła muzyków o znęcanie psychiczne i molestowanie.

Muzycy z Varius Manx odpowiedzieli na oskarżenie siostry Moniki Kuszyńskiej!

Muzycy z zespołu Varius Manx opublikowali w sieci oficjalne oświadczenie, w którym przypominają, że Monika Kuszyńska przez ponad pięć lat była wokalistką grupy i odpowiadają na zarzuty siostry gwiazdy.

(...) Toksyczni oprawcy. To o nas. Mocne słowa. Od razu można nas znienawidzić i potępić. Ale może jednak niektórych z Was zainteresuje to co mamy do powiedzenia. Tych zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem.

Pani Marta Kuszyńska, wbrew temu co twierdzi, nigdy nie towarzyszyła swojej siostrze Monice w trasach koncertowych zespołu Varius Manx. Spotkaliśmy ją przez cały ponad pięcioletni okres współpracy z Moniką zaledwie kilka razy. Były to spotkania więcej niż sporadyczne, tyle możemy o nich powiedzieć.

Nie wiemy zatem na jakiej podstawie p. Marta opiera swoją wiedzę i twierdzenia o tym co było w życiu Zespołu na porządku dziennym. Twierdzi, po prawie 16 latach, że było to znęcanie psychiczne i molestowanie, a ona sama była i świadkiem i ofiarą. W jaki sposób, skoro jej po prostu z nami nie było? O to już media nie pytają tylko powtarzają nieprawdziwe zarzuty. Bo tak jest łatwiej, „bo się klika"- czytamy w oświadczeniu.