Rihanna, odkąd ogłosiła, że zostanie mamą, na nowo definiuje ciążową modę - jedna z najpopularniejszych wokalistek na świecie odważnie eksponuje krągłości i to nie tylko na czerwonym dywanie - nawet wychodząc do restauracji Rihanna przykuwa wzrok niemal wszystkich. W Polsce o taką uwagę Maja Hyży, która również nie ma problemów, by odsłaniać brzuszek!

Ciężarne stylizacje gwiazd - oto te najgłośniejsze!

Ciążowy brzuszek chętnie eksponują nie tylko Rihanna i Maja Hyży. Kiedy Małgorzata Rozenek-Majdan była w trzeciej ciąży, w sieci również pojawiało się sporo zdjęć gwiazdy TVN, o których mówiła cała Polska.

Zobaczcie przegląd najgłośniejszych ciężarnych stylizacji gwiazd! Która podoba Wam się najbardziej?

