Raper A$AP Rocky zatrzymany na lotnisku! Wracał właśnie z Rihanną z Barbadosu

Meghan Markle nie ma najlepszych kontaktów ze swoją rodziną. Od momentu dołączenia do rodziny królewskiej, jej bliscy cały czas kopią pod nią dołki i próbują wybić się na jej mężu. Amerykanka odcięła się praktyczniej od całej swojej rodziny. Utrzymuje jedynie kontakt ze swoją matką, którą zaprosiła na ślub z księciem Harrym. Czy relacje księżnej Sussex z bliskimi kiedyś się poprawią? Po najnowszym wywiadzie z jej bratem nie jesteśmy przekonani... Zobaczcie, co tym razem Thomas Junior powiedział mediom. Z pewnością takie wyznania nie pomogą mu przybliżyć się do siostry. Jak Meghan została księżną? Meghan Markle miała poznać księcia Harry'ego na randce w ciemno. Podobno parę umówili ze sobą znajomi. Księżna nie wiedziała, że za chwilę spotka się z bratem Williama. Znała jedynie imię ukochanego, a jego pochodzenie było dla niej wielką niewiadomą. Jak dobrze wiemy, para pomimo wielu przeciwności zakochała się sobie! Chwilę później książę oświadczył się Amerykance, a ta zgodziła się zostać jego żoną i po ślubie przyjąć tytuł księżnej Sussex. Idealna historia Meghan i Harry'ego nie przekonuje jednak jej przyrodniego brata, Thomasa Juniora. Wierzy oczywiście w to, że doszło do randki w ciemno, jednak zdaniem 53-latka, gdyby nie ojciec, Thomas Markle, to Meghan nigdy nie zostałaby księżną! Jak to? Meghan powinna pamiętać, że jest w Pałacu Buckingham z Harrym tylko dzięki swojemu ojcu. To on zapłacił za jej edukację i wymyślne ubrania. Pomógł jej stać się wyjątkową kobietą i mam nadzieję, że to tym pamięta! - powiedział Thomas Junior w wywiadzie dla "Daily Mail". Zobacz także: Księżna Kate powiedziała "dość" i zadzwoniła do Meghan! Nie uwierzycie, co jej powiedziała Meghan Markle nie utrzymuje kontaktów...