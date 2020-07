Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują drugą rocznicę ślubu. Pokazali nowe zdjęcia z wesela!

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka świętują drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji oboje pokazali w mediach społecznościowych niepublikowane dotąd zdjęcia z wesela, które jak wiadomo odbyło się w góralskim stylu. Oprócz fotografii na uwagę zasługują słowa, jakie prowadząca "Dzień dobry TVN" umieściła w opisie! Musicie przeczytać ten wzruszający tekst!

Para jest razem już od sześciu lat i wychowuje razem dwójkę swoich dzieci. Ich miłość nadal kwitnie, a na dowód tego Paulina Krupińska pochwaliła się relacją z wesela i pod zdjęciami napisała wzruszające słowa:

...i znowu biciem serca mierzysz czas

a więc może wyjdzie ci przybliżenie jakieś

a ja przymknę oko

warte jest nasze święto takich kłamstw

w wielki kosz spakuję dziś wszystko, czego nie dam ci

wrzucę tam słów dobrych garść, które wnet rozjaśnią twarz

ty mi bajkę nową wręcz - o miłości naszej rzecz

a do tego barwne szkła - nie martw się, że w oku łza

jeszcze coś na piękne sny, żebym znów mógł szeptać ci

co dzień do utraty tchu

że nieważne wszystko jest

kiedy jesteś tu - napisała Paulina Krupińska na Instagramie, cytując piosenkę swojego męża.