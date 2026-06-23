Za nami pierwsza polska edycja formatu "Love is Blind", w której nie zabrakło emocji. Program poprowadzili Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Po finałowych odcinkach dowiedzieliśmy się, które pary powiedziały sobie "tak". Jedną z najsilniejszych relacji tej edycji stworzyli Daria i Filip. Marta i Damian, którzy byli ulubieńcami widzów, zmagają się z pewnymi problemami i uczęszczają na terapię małżeńską. Jak się okazuje, w programie udział wziął także brat influencera Kuby Nowosińskiego. W rozmowie z nami influencer wspomniał o eksperymencie.

Brat Kuby Nowosińskiego nie podbił "Love is Blind: Polska". Influencer ujawnił szczegóły

Niedawno Weronika Rosati zapozowała z uczestnikami "Love is Blind". To nie koniec niespodzianek. Filip Nowosiński, brat Kuby Nowosińskiego, wystąpił w programie "Love is Blind: Polska", jednak nie zabawił zbyt długo na ekranie. W rozmowie z nami influencer wyjawił, dlaczego nie odegrał większej roli w odcinkach.

Taki był zamysł na program, żeby pokazać tylko pary, które pojawiły się w dalszym etapie, czyli na tych wakacjach. Nie oglądałem wszystkich odcinków, więc nie do końca wiem, jak to tam wyglądało, więc tak naprawdę pokazali jakieś tam urywki z nim. Właśnie się śmialiśmy dosłownie. Chyba w tej pierwszej części pokazali go na trzy sekundy i wszyscy biliśmy wtedy brawo, bo oglądaliśmy właśnie ekipowo wspomniał Kuba Nowosiński.

W dalszej części rozmowy influencer ujawnił, że jego brat zaręczył się w programie. Niestety, jego związek nie przetrwał próby czasu poza kamerami.

Z tego, co wiem, to nie jest tajemnica, że Filip się oświadczył w programie, ale to też również nie jest tajemnica, że ten związek krótko po programie się zakończył skwitował Kuba Nowosiński.

Influencer wyjawił także, co jego brat twierdzi o aferach związanych z polską edycją "Love is Blind". Całość znajdziecie w nagraniu na górze strony.

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