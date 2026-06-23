Laluna pogrążona w smutku. "Nie potrafię opisać bólu, który nas spotkał"
Ostatnie tygodnie były dla Laluny wyjątkowo trudne. Celebrytka od dłuższego czasu informowała fanów, że jej ukochany kot Hermes zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a ona sama robi wszystko, by mu pomóc. Mimo licznych wizyt u specjalistów i podjętego leczenia nie udało się uratować pupila.
Po śmierci ukochanego kota Hermesa Laluna opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym pożegnała swojego wieloletniego towarzysza. Celebrytka nie ukrywała, że jego odejście było dla niej ogromnym ciosem i pozostawiło po sobie wielką pustkę. W emocjonalnych słowach przyznała, że przeżywa trudny czas i wciąż nie potrafi pogodzić się z bolesną stratą.
Laluna pożegnała ukochanego pupila
Laluna przeżywa wyjątkowo trudny okres. Po tygodniach walki o zdrowie ukochanego kota Hermesa celebrytka musiała zmierzyć się z jego odejściem. Gwiazda "Królowych życia" poinformowała o bolesnej stracie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując poruszające pożegnanie, w którym nie kryła ogromnego bólu i bezradności. Jak wyznała, zrobiła wszystko, by uratować swojego pupila, jednak mimo starań lekarzy nie udało się wygrać tej nierównej walki.
Walczyłam o ciebie z całych sił nie potrafię zrozumieć dlaczego nie podołaliście lekarze. Nje potrafię zrozumieć nic, nie wiem co mam myśleć, nie wiem co mam mówić, jest mi bardzo ciężko. Życie straciło sens
Fani wspierają Lalunę w komentarzach
Hermes był dla Laluny kimś znacznie więcej niż tylko zwierzęciem. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, jak silna więź ich łączyła i jak ważne miejsce zajmował w jej życiu. Pod emocjonalnym wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia i współczucia. Fani przesyłali słowa otuchy, podkreślając, że doskonale rozumieją jej cierpienie, ponieważ utrata ukochanego pupila dla wielu osób jest równie bolesna jak pożegnanie bliskiego człowieka.
Kochana, wiem co czujesz. Przechodziłam to tydzień temu i nadal bardzo boli... Tylko czas
Bardzo współczuję. Robiłaś co mogłaś, on to wie
Trzymajcie się
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