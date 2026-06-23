Po śmierci ukochanego kota Hermesa Laluna opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, w którym pożegnała swojego wieloletniego towarzysza. Celebrytka nie ukrywała, że jego odejście było dla niej ogromnym ciosem i pozostawiło po sobie wielką pustkę. W emocjonalnych słowach przyznała, że przeżywa trudny czas i wciąż nie potrafi pogodzić się z bolesną stratą.

Laluna pożegnała ukochanego pupila

Laluna przeżywa wyjątkowo trudny okres. Po tygodniach walki o zdrowie ukochanego kota Hermesa celebrytka musiała zmierzyć się z jego odejściem. Gwiazda "Królowych życia" poinformowała o bolesnej stracie za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując poruszające pożegnanie, w którym nie kryła ogromnego bólu i bezradności. Jak wyznała, zrobiła wszystko, by uratować swojego pupila, jednak mimo starań lekarzy nie udało się wygrać tej nierównej walki.

Walczyłam o ciebie z całych sił nie potrafię zrozumieć dlaczego nie podołaliście lekarze. Nje potrafię zrozumieć nic, nie wiem co mam myśleć, nie wiem co mam mówić, jest mi bardzo ciężko. Życie straciło sens napisała na Instagramie.

Fani wspierają Lalunę w komentarzach

Hermes był dla Laluny kimś znacznie więcej niż tylko zwierzęciem. Celebrytka wielokrotnie podkreślała, jak silna więź ich łączyła i jak ważne miejsce zajmował w jej życiu. Pod emocjonalnym wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy pełnych wsparcia i współczucia. Fani przesyłali słowa otuchy, podkreślając, że doskonale rozumieją jej cierpienie, ponieważ utrata ukochanego pupila dla wielu osób jest równie bolesna jak pożegnanie bliskiego człowieka.

Kochana, wiem co czujesz. Przechodziłam to tydzień temu i nadal bardzo boli... Tylko czas

Bardzo współczuję. Robiłaś co mogłaś, on to wie

Trzymajcie się czytamy pod wpisem.

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