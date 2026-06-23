W sprawie tragedii, która wstrząsnęła kibicami Liverpoolu i reprezentacji Portugalii, zapadły ostateczne ustalenia. Diogo Jota i jego brat Andre Silva zginęli 3 lipca 2025 roku na autostradzie A52 w Hiszpanii, w rejonie Cernadilli w prowincji Zamora. Teraz wiadomo, co według policji przesądziło o dramacie, a pamięć o 28-letnim piłkarzu wraca także przy okazji kadry na mundial 2026. W mediach społecznościowych pojawiło się też poruszające nagranie w pierwszą rocznicę ślubu Diogo Joty i jego żony, Rute Cardoso.

Żona Diogo Joty opublikowała poruszający wpis w rocznicę ślubu

W pierwszą rocznicę ślubu Diogo Joty jego żona opublikowała na Instagramie poruszający post. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z ich ślubu. Warto przypomnieć, że piłkarz zginął zaledwie 10 dni po uroczystości. Para pobrała się 22 czerwca 2025 roku. W filmie możemy zobaczyć piękne momenty z wesela, m.in. przemowy młodej pary. Fani zostawili mnóstwo komentarzy pod materiałem, wspierając ukochaną Joty.

Diogo Jota zginął w wypadku

Śledczy odtworzyli przebieg wypadku Diogo Joty. Do zdarzenia doszło podczas manewru wyprzedzania. Wtedy w samochodzie miało dojść do pęknięcia opony, a przy bardzo dużej prędkości auto wypadło z trasy, uderzyło w barierki, przekoziołkowało i zapaliło się. Mężczyźni zginęli na miejscu.

Kluczowa informacja jest jednoznaczna. sprawę zamknięto i wykluczono udział osób trzecich. Za przyczynę śmierci uznano nadmierną prędkość oraz usterkę pojazdu. Według podawanych informacji autem było Lamborghini Huracan.

W tle nie sposób pominąć tego, kim Jota był dla kibiców. W Liverpoolu grał w latach 2020–2025: rozegrał 182 mecze i strzelił 65 goli. Z zespołem sięgnął po Premier League i Puchar Anglii oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Wcześniej występował między innymi w Atletico Madryt, FC Porto i Wolverhampton.

Diogo Jota otrzymał symboliczne powołanie do reprezentacji Portugalii

Wątek sportowy wrócił wyjątkowo mocno przy okazji ogłoszenia kadry Portugalii na mistrzostwa świata 2026. Selekcjoner Roberto Martinez wykonał gest, o którym mówiło się szeroko: symbolicznie umieścił nazwisko zmarłego Diogo Joty wśród powołanych. Podkreślał przy tym, że gdyby piłkarz żył, znalazłby się w tej grupie.

Mundial wystartował 11 czerwca, a Portugalia trafiła do grupy K, w której zagra z Kolumbią, Uzbekistanem i Demokratyczną Republiką Konga. Największą gwiazdą drużyny pozostaje Cristiano Ronaldo. Dla 41-letniego kapitana ma to być szósty mundial w karierze, co stawia go w jednym szeregu z rekordem współdzielonym z Leo Messim.

Warto przypomnieć, że niedawno w mediach pojawiła się kolejna smutna wiadomość. Dowiedzieliśmy się, że nie żyje gwiazda Eurowizji.

Żona Diogo Joty ujawniła ostatnią wiadomość, jaką wysłała do Diogo Joty

Po śmierci sportowca do opinii publicznej wracają też informacje z jego życia prywatnego, ale tu łatwo przekroczyć granicę. Wiadomo, że Jota niedługo przed wypadkiem wziął ślub z Rute Cardoso, a para wychowywała troje dzieci. Najmłodsze urodziło się w listopadzie 2024 roku.

Rute Cardoso ujawniła, jaka była ostatnia wiadomość, którą wysłała do męża przed tragedią. Chciała, by zadzwonił, gdy tylko się zatrzyma, bo miała do pokazania nagranie wideo z ich ślubu. Piłkarz nie zdążył tej wiadomości odczytać.

Kochanie, jak się zatrzymasz, zadzwoń do mnie, bo mam coś, co chcę ci pokazać brzmiała wiadomość.

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