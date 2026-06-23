Tak mieszka Sandra Kubicka. Po rozstaniu z Baronem urządziła się w apartamencie w centrum Warszawy
Sandra Kubicka i Alek Baron kupili dom pod Warszawą z myślą o wspólnej przyszłości. Po głośnym rozstaniu celebrytka wyprowadziła się z nieruchomości i wróciła do stolicy. Urządziła się w jasnym, przestrzennym apartamencie w centrum miasta. Uwagę zwraca imponujący taras, na którym wypoczywa influencerka.
W grudniu 2025 roku Sandra Kubicka ogłosiła, że jej codzienność będzie wyglądać inaczej: po rozstaniu z Alkiem Baronem wyprowadziła się z domu i razem z synem zamieszkała w apartamencie w sercu Warszawy. To właśnie tam spędziła święta Bożego Narodzenia, a teraz krok po kroku urządza nowe wnętrza. W mediach społecznościowych pokazała już pierwsze ujęcia mieszkania i dała do zrozumienia, że ten adres ma być przede wszystkim bezpieczną bazą dla niej i małego Leosia.
Tak mieszka Sandra Kubicka. Razem z synem przeprowadziła się do apartamentu w centrum Warszawy
Apartament, który Sandra pokazuje, od razu przyciąga uwagę skalą i światłem. Dominują biel i szarości, a nowoczesna, uporządkowana estetyka robi wrażenie bez nachalnych ozdobników. To nie jest jednak chłodny minimalizm. Przestrzeń ożywiają duże zielone rośliny i dopracowane dodatki, które budują klimat luksusu na co dzień. Z kadrów widać, że urządzanie wciąż trwa, ale kierunek jest jasny. Ma być elegancko, funkcjonalnie i spójnie.
W centrum mieszkania wybija się strefa dzienna. Salon zapowiada się na miejsce, w którym modelka będzie łapać oddech między obowiązkami, a jednocześnie przyjmować bliskich. Widać dużą jasną kanapę, miękkie dywany i designerskie oświetlenie.
Jeśli szukacie inspiracji, oglądając mieszkania gwiazd, przypominamy, że niedawno pokazywaliśmy, jak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy. Para ma imponującą willę w Hiszpanii.
Tak mieszka Sandra Kubicka. Taras przyciąga uwagę
W tej przeprowadzce ważny jest jeszcze jeden bohater - synek Sandry Kubickiej. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane jako pokój dla małego Leonarda. W pokoju znalazły się dziecięce akcesoria, które od razu sygnalizują, że to miejsce ma służyć codzienności, nie tylko zdjęciom. Kubicka pokazała też, że Leoś towarzyszy jej przy urządzaniu, a w apartamencie ma zapewnioną sporą przestrzeń do zabawy.
Spore wrażenie robi również ogromny taras, na którym Kubicka może wypoczywać w trakcie lata. Celebrytka zdążyła już przygotować meble ogrodowe, a nawet zjeżdżalnię dla synka. Podczas ciepłych dni z pewnością będą spędzali tam mnóstwo czasu.
Zobacz także:
- Tak wygląda kuchnia w domu Agnieszki Kaczorowskiej. Jest jasno, funkcjonalnie i minimalistycznie
- Tak wygląda dom Iwony Pavlović. 200-metrowa willa w stylu skandynawskim zachwyca
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.