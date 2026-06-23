W grudniu 2025 roku Sandra Kubicka ogłosiła, że jej codzienność będzie wyglądać inaczej: po rozstaniu z Alkiem Baronem wyprowadziła się z domu i razem z synem zamieszkała w apartamencie w sercu Warszawy. To właśnie tam spędziła święta Bożego Narodzenia, a teraz krok po kroku urządza nowe wnętrza. W mediach społecznościowych pokazała już pierwsze ujęcia mieszkania i dała do zrozumienia, że ten adres ma być przede wszystkim bezpieczną bazą dla niej i małego Leosia.

Tak mieszka Sandra Kubicka. Razem z synem przeprowadziła się do apartamentu w centrum Warszawy

Apartament, który Sandra pokazuje, od razu przyciąga uwagę skalą i światłem. Dominują biel i szarości, a nowoczesna, uporządkowana estetyka robi wrażenie bez nachalnych ozdobników. To nie jest jednak chłodny minimalizm. Przestrzeń ożywiają duże zielone rośliny i dopracowane dodatki, które budują klimat luksusu na co dzień. Z kadrów widać, że urządzanie wciąż trwa, ale kierunek jest jasny. Ma być elegancko, funkcjonalnie i spójnie.

W centrum mieszkania wybija się strefa dzienna. Salon zapowiada się na miejsce, w którym modelka będzie łapać oddech między obowiązkami, a jednocześnie przyjmować bliskich. Widać dużą jasną kanapę, miękkie dywany i designerskie oświetlenie.

Jeśli szukacie inspiracji, oglądając mieszkania gwiazd, przypominamy, że niedawno pokazywaliśmy, jak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy. Para ma imponującą willę w Hiszpanii.

Tak mieszka Sandra Kubicka. Taras przyciąga uwagę

W tej przeprowadzce ważny jest jeszcze jeden bohater - synek Sandry Kubickiej. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane jako pokój dla małego Leonarda. W pokoju znalazły się dziecięce akcesoria, które od razu sygnalizują, że to miejsce ma służyć codzienności, nie tylko zdjęciom. Kubicka pokazała też, że Leoś towarzyszy jej przy urządzaniu, a w apartamencie ma zapewnioną sporą przestrzeń do zabawy.

Spore wrażenie robi również ogromny taras, na którym Kubicka może wypoczywać w trakcie lata. Celebrytka zdążyła już przygotować meble ogrodowe, a nawet zjeżdżalnię dla synka. Podczas ciepłych dni z pewnością będą spędzali tam mnóstwo czasu.

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Mieszkanie Sandry Kubickiej