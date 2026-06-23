Życie uczuciowe Sandry Kubickiej od lat wzbudza wielkie emocje w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu modelka rozwiodła się z Aleksandrem Baronem. Para doczekała się syna Leosia. Po rozpadzie małżeństwa Kubicka chroniła swoje życie prywatne. Nie tak dawno jednak na jaw wyszło, że jest w związku. Chociaż celebrytka początkowo ukrywała twarz partnera, to teraz chętnie chwali się szczęśliwymi chwilami w mediach społecznościowych. Ostatnio para wyjechała do Włoch.

Sandra Kubicka pokazała nagranie z wakacji. Ukochany ruszył z komentarzem

Niedawno pisaliśmy o tym, że Sandra Kubicka ma powód do świętowania. Ukochany modelki obchodził urodziny i para wybrała się z tej okazji do Włoch. Na instagramowym profilu Sandry Kubickiej nie brakuje kadrów z wyjazdów. 23 czerwca opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, na którym przechadza się w żółtej sukience i pozuje na tle jeziora Como. W opisie jasno dała do zrozumienia, że spędziła romantyczny czas u boku partnera. Publikacja nagrania od razu wywołała lawinę komentarzy ze strony internautów.

Najpiękniejsza, a widać jaka szczęśliwa. Samych cudownych momentów dla ciebie napisała jedna z internautek.

Widać szczęście brzmiał kolejny komentarz.

Pod publikacją nie zabrakło także wpisu od partnera Sandry Kubickiej. Zdobył się na krótki komentarz opatrzony emotikoną ognia i uroczej minki.

Yass napisał Zaorski.

Sandra Kubicka wychwalała nowego partnera. Tak Adam Zaorski dogaduje się z jej synem

Podczas sesji niedawnej sesji Q&A Sandra Kubicka wyjawiła, jaki prywatnie jest jej partner. Padły czułe słowa w kierunku Zaorskiego.

Jest moją oazą spokoju w tym zwariowanym świecie. Nie ma w sobie grama złej emocji, zazdrości, jest najspokojniejszym mężczyzną, jakiego poznałam pisała na InstaStories.

Wspomniała także o tym, jak Leoś dogaduje się z jej ukochanym.

Bałam się bardzo, czy ktoś jeszcze mnie pokocha z małym dzieckiem, ale moja przyjaciółka powiedziała mi kiedyś takie piękne słowa, które utkwiły mi w pamięci: ''Jasne, zainteresowanie będzie mniejsze, ale przyciągniesz tylko takiego mężczyznę, który będzie dojrzały emocjonalne i gotowy pokochać was razem w pakiecie''. Czasami nie dowierzam, jak patrzę na nich razem dodała.

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