Karolina Pisarek i Roger Salla w tym roku powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Będzie to córeczka. Zakochani świętują dziś pierwszy Dzień Ojca, a modelka opublikowała poruszający wpis skierowany do ukochanego.

Karolina Pisarek i Roger Salla spodziewają się córeczki

Karolina Pisarek i Roger Salla niedługo zostaną rodzicami. Radosną nowiną pochwalili się jeszcze w kwietniu. Początkowo te wieści postanowili utrzymać jako tajemnicę, gdy dzielili się swoim szczęściem ze światem, Karolina napisała: "Zachowaliśmy trochę tajemnicy przez jakiś czas. Nie możemy się doczekać, aż Cię poznamy". Kilka tygodni później Karolina Pisarek i Roger Salla ujawnili, płeć dziecka. Wiadomo, że spodziewają się córeczki:

Nasza księżniczka w drodze. Nie możemy się doczekać, aż cię poznamy

Dziś zakochani małżonkowie i przyszli rodzice świętują pierwszy Dzień Ojca. Karolina Pisarek opublikowała wzruszające zdjęcie z ciążowej sesji, na której Roger Salla czule całuje jej ciążowy brzuszek i złożyła przepiękne życzenia.

Karolina Pisarek zdradziła termin porodu

Karolina Pisarek uczciła Dzień Ojca, to pierwszy Dzień Ojca, jaki Roger Salla świętuje w nowej roli:

Już na świecie pojawi się nasza księżniczka. A już dziś wiem, że będzie miała najlepszego tatę na świecie. Dziękuję Ci za troskę, wsparcie i spokój, który dajesz nam każdego dnia. Dzięki Tobie ten wyjątkowy czas jest jeszcze piękniejszy. Tak bardzo bałam się, a dziś wiem, że przy Tobie nie ma się czego bać.

Na koniec Karolina Pisarek zdradziła, na kiedy przypada jej dzień porodu:

Dziękujemy, tato. Do zobaczenia w październiku

Droga do rodzicielstwa nie była łatwa dla Karoliny i Rogera. Niedawno tak opowiadała w rozmowie z Pudelkiem: "My naprawdę z Rogerem jesteśmy po różnych przejściach. (...) Wiele osób zwraca uwagę na to, że my naprawdę podchodzimy do tego czasu magicznie i to też nie jest bez przyczyny. Po prostu wiemy, ile musieliśmy włożyć w to pracy, czasu, poświęcenia i różnych doświadczeń, żeby tak właśnie było, jak jest teraz".

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