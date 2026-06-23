Damian i Marta z Love is Blind: Polska od tygodni wywołują emocje po nieobecności w „Reunion” i doniesieniach o kryzysie. Podczas transmisji na żywo z fanami uczestnik nie wytrzymał lawiny pytań o ich status. Odpowiedział krótko i dosadnie, potwierdzając, że nadal są razem.

Czy Marta i Damian z "Love is blind" są razem?

Damian i Marta to jedna z tych par z "Love is blind", które od początku mocno rozpaliły widzów Netflixa. Zaręczyny i ślub pokazane w programie sprawiły, że wiele osób zaczęło śledzić ich losy już poza ekranem. Nic więc dziwnego, że gdy zabrakło ich w odcinku „Reunion”, natychmiast ruszyła karuzela pytań: co się dzieje, dlaczego zniknęli, czy to już koniec? Niepokój fanów nie wziął się znikąd. Wokół Damiana i Marty od tygodni krążyły komentarze, że w ich relacji pojawiły się poważne trudności. Z czasem wyszło na jaw, że w małżeństwie rzeczywiście zrobiło się trudno. Zamiast jednak stawiać kropkę, oboje mówią o próbach ratowania tego, co zbudowali w programie. Na początku czerwca Marta mówiła:

Jesteśmy obecnie w terapii par już od jakiegoś czasu i próbujemy dojść do wniosku, co będzie dla nas dobre

Niedawno jednak internauci zasypali Damiana z "Love is blind" kolejnymi pytaniami o relację z Martą. Pytania o związek pojawiały się jedno po drugim, a gdy nie nadchodziła rozbudowana odpowiedź, widzowie dopytywali jeszcze mocniej. W końcu Damian zareagował wyraźnie ostrzej i uciął wątek krótką deklaracją: "Tak, jestem z Martą, będę to powtarzać co 30 sekund".

Wielkie zmiany u Marty z "Love is blind"

Marta z "Love is blind" zaskoczyła fanów wyznaniem na temat swojego życia prywatnego. Okazuje się, że już niedługo zamiarza zacząć lekcje tańca.

Za tydzień zaczynam naukę nowego dla mnie tańca.

Pozwoliła fanom typować, jaki to będzie rodzaj, a przy okazji wyjawiła, jak wiele miała wspólnego z tańcem w przeszłości. Internauci typowali m. in. salsę, jive, bachatę, czy ogólnie tańce towarzyskie. Marta wyjawiła:

Salsy miałam możliwość uczyć się na Kubie. Wcześniej trochę liznęłam w Warszawie na różnych warsztatach.

Taniec towarzyski tańczyłam 7 lat. Sportowy turniejowy ok. 4. Z dwoma partnerami zdobyłam B klasę w tańcach latynoamerykańskich.

Jive był chyba najmniej lubianym przeze mnie tańcem. Był tańczony na turniejach, jako ostatni i już nigdy nie miałam siły podnosić nóg.

Bachata sensual to taniec, który trenowałam ok. 3 lata

Zaliczyłam też epizod brazylijski

Internauci typowali też flamenco i to okazało się strzałem w dziesiątkę:

A za tydzień zaczynam przygodę z flamenco. Większość z Was typowała dobrze.

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