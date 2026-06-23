Barbara Boruch dała się poznać widzom 12. edycji programu "Rolnik szuka żony" jako energiczna rolniczka z Kurpi. Na swoim gospodarstwie gościła trzech kandydatów: Grzegorza, Michała i Mateusza. Jako pierwszy z programem pożegnał się Grzegorz, a w kolejnych tygodniach Barbara stanęła przed trudnym wyborem pomiędzy dwoma pozostałymi mężczyznami. Ostatecznie postawiła na Mateusza, choć jej decyzja od początku wzbudzała sporo emocji wśród widzów. Wielu z nich twierdziło, że uczestnik nie ma szczerych intencji wobec rolniczki. Relacja Mateusza i Barbary nie przetrwała jednak długo po zakończeniu nagrań. Niedługo po emisji programu w mediach gruchnęła wiadomość, że uczestnicy nie kontynuują relacji. Co słychać u Barbary?

Barbara z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie. Spójrzcie na towarzystwo

Niedawno pisaliśmy o tym, jak Kamila Boś wystroiła się na komunię. Teraz Barbara Boruch zaskoczyła nową publikacją. Rolniczka wybrała się do Szepietowa, gdzie odbywało się jedno z plenerowych wydarzeń skierowanych do miłośników rolnictwa. Uczestniczka nie nie pojawiła się tam sama. Towarzyszyli jej Krzysztof i Gabriel, których widzowie również poznali w 12. edycji programu "Rolnik szuka żony". Takie grono mogło być dla wielu sporym zaskoczeniem, zwłaszcza że do tej pory uczestnicy nie byli widywani zbyt często w takim składzie. Cała trójka postawiła na swobodne, letnie stylizacje, które doskonale wpisały się w klimat imprezy pod gołym niebem. Wspólne zdjęcie szybko trafiło do sieci i wywołało niemałe poruszenie wśród fanów programu. Internauci zaczęli zastanawiać się, jak doszło do tego spotkania i czy uczestników połączyła bliższa znajomość po zakończeniu show.

Barbara z "Rolnik szuka żony" o udziale w programie "Mama od lat mi powtarzała..."

Jakiś czas temu Barbara udzieliła wywiadu, w którym wspomniała o udziale w programie. Rolniczka wyjawiła, dlaczego zgłosiła się do formatu. Jak się okazało, mama namawiała ją do tego, aby spróbowała swoich sił w telewizji.

Mama od lat mi powtarzała, że powinnam się zgłosić, ale zawsze coś stało na przeszkodzie. Aż w końcu pomyślałam, że to jest to, co powinnam zrobić. Przy wcześniejszych edycjach akurat wchodziłam w jakieś relacje. A teraz byłam totalną singielką, bez żadnych zobowiązań wobec nikogo, więc się zgłosiłam. Widocznie tak miało być mówiła Barbara dla TVP.PL.

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