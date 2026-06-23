Sandra Kubicka swoje 34. urodziny postanowiła świętować w wyjątkowych okolicznościach. Razem z Adamem Zaorskim wybrała się do malowniczych Włoch, gdzie para spędza romantyczne chwile z dala od codziennych obowiązków. Na profilu biznesmena pojawiła się niedawno seria ujęć z wycieczki po zachwycającym jeziorze Como, które szybko przyciągnęły uwagę internautów.

Sandra Kubicka jest szczęśliwie zakochana

Sandra Kubicka ma za sobą trudny okres związany z rozstaniem i rozwodem z Aleksandrem Baronem, jednak dziś znów może mówić o szczęściu. Modelka oficjalnie potwierdziła, że jej serce skradł Adam Zaorski - przedsiębiorca związany z branżą technologiczną. Para coraz częściej pokazuje się razem publicznie i nie ukrywa, że łączy ich wyjątkowe uczucie.

Zakochani chętnie dzielą się także wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach publikowali romantyczne kadry z wyjazdów, wspólnych spotkań i rodzinnych momentów, czym wzbudzili spore zainteresowanie internautów. Fani zgodnie podkreślają, że Sandra wygląda na niezwykle szczęśliwą, a nowy związek wyraźnie dodał jej energii i sprawił, że na jej twarzy znów zagościł szeroki uśmiech.

Adam Zaorski pokazał romantyczne kadry z Kubicką

Sandra Kubicka i Adam Zaorski od kilku dni korzystają z uroków włoskiego wypoczynku, a relacją z podróży chętnie dzielą się z fanami w mediach społecznościowych. Wyjazd ma dla modelki szczególne znaczenie, ponieważ para postanowiła uczcić w ten sposób jej 34. urodziny. O ich wakacjach ponownie zrobiło się głośno za sprawą serii zdjęć opublikowanych przez biznesmena. Na kadrach można zobaczyć zakochanych podczas relaksu na łódce, kąpieli w krystalicznie czystej wodzie oraz wspólnego opalania w promieniach włoskiego słońca.

Szczególną uwagę fanów przyciągnęły ujęcia, na których Sandra i Adam beztrosko wskakują do jeziora, śmieją się i korzystają z uroków luksusowego wypoczynku. Nie zabrakło także romantycznego rejsu po Como oraz wspólnych chwil z dala od codziennych obowiązków. Internauci nie kryją zachwytu i rozpisują się o nowym partnerze Kubickiej, podkreślając, że modelka promienieje szczęściem, a nowy związek wyraźnie jej służy. Zdjęcia błyskawicznie zebrały tysiące polubień i komentarzy od fanów, którzy życzą zakochanym, by ten wyjątkowy czas trwał jak najdłużej.

Piękni wy

Cudownie

Miłego wypoczynku pisali fani modelki.

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