Takiego zamieszania wokół Magdaleny Tarnowskiej nie spodziewał się chyba nikt. Tancerka zdobyła ogromną popularność kiedy w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpiła w parze z Bagim. Wygrali show, a grono fanów Tarnowskiej znacznie się powiększyło. Dziś chyba nikt nie wyobraża sobie show Polsatu bez udziału Magdy Tarnowskiej. Niestety teraz Pudelek donosi, że po głośnej aferze z wokół programu Bagiego, udział Tarnowskiej, która stworzyła również prywatną relację z influencerem, stoi pod znakiem zapytania.

Afera wokół "Farmy Bagiego". Miszczak ma być wściekły na influencera

W ostatnich dniach atmosfera wokół Bagiego zrobiła się wyjątkowo napięta. Jego internetowy format „Farma Bagiego” wystartował 15 czerwca 2026 roku na YouTube, ale pierwszy odcinek szybko zniknął z sieci, a kolejny epizod nie pojawił się w zapowiadanym terminie. Media wskazują, że problem najprawdopodobniej dotyczy kwestii licencyjnych związanych z formatem podobnym do telewizyjnej „Farmy” emitowanej w Polsacie.

To właśnie w tym miejscu sprawy zaczynają się łączyć. Według doniesień, w stacji miało narastać rozczarowanie sposobem, w jaki projekt wystartował, a dyrektor programowy Polsatu, miał dowiedzieć się o nim dopiero wtedy, gdy program był już dostępny w sieci. Media informowały, że Miszczak jest wściekły na Bagiego więc jeśli w relacjach między influencerem a stacją faktycznie pojawił się zgrzyt, jego konsekwencje mogą sięgać dalej niż tylko internetowy format. Czy przez aferę z Bagim Magda Tarnowska nie pojawi się w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Rozmowy z Bagim mają przesądzić o losie Tarnowskiej

W kuluarach mówi się, że decyzje dotyczące nowego sezonu „Tańca z gwiazdami” nie są jeszcze domknięte, a sytuacja Magdy Tarnowskiej stała się jednym z najgorętszych tematów. Jak informuje źródło Pudelka po aferze z Bagim nie wiadomo, co dalej z tancerką.

Jeszcze kilka dni temu udział Magdy Tarnowskiej w ''Tańcu z Gwiazdami'' był niemal pewny. Wszystko zmieniło się jednak po akcji z Bagim. Obecnie trwają rozmowy z nim, od ich finału najprawdopodobniej zależy, czy tancerka ostatecznie pojawi się w programie ujawnia informator portalu.

Gwiazdy boją się konkurować z Magdą Tarnowską?

Afera wokół Bagoego to nie jedyny temat, który wpływa na atmosferę wokół Magdy Tarnowskiej. W rozmowach przewija się ponoć wątek reakcji osób, które dopiero negocjują udział w „Tańcu z gwiazdami”. Część z nich ma dopytywać, czy Tarnowska będzie w obsadzie. Powód jest prosty - pojawiają się obawy, że tancerka z silnym zapleczem fanów może dawać przewagę już od pierwszych odcinków.

(...) Uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału ze względu na jej rozpoznawalność oraz wsparcie Bagieg komentuje źródło Pudelka.

Przypominamy, że po aferze wokół "Farmy Bagiego" influencer ograniczył aktywność w sieci. Po kilku dniach milczenia dopiero w poniedziałek 22 czerwca Bagi przekazał niepokojącą wiadomość, ale nie ujawnił, co dalej z jego programem w sieci.

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