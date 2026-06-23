To ona ma być uczestniczką "Tańca z gwiazdami". Jest znaną wokalistką

Na oficjalne ogłoszenie obsady 32. edycji „Tańca z gwiazdami” Polsat wciąż każe czekać, ale medialna lista nazwisk wyraźnie zaczyna żyć własnym życiem. Tym razem na pierwszy plan wysuwa się Kaeyra, czyli Karolina Baran. Według krążących doniesień piosenkarka ma pojawić się w jesiennej odsłonie show w 2026 roku, a jej nazwisko ma być jedną z najmocniejszych niespodzianek tej edycji.

Karolina Baran ma wystąpić w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”

Wokół programu od tygodni narasta napięcie: kto tym razem wejdzie na parkiet, kto zaskoczy, a kto wywoła największe emocje wśród widzów. W tym kontekście Kaeyra pojawia się jako kandydatka, która może wnieść do formatu zupełnie inną energię - młodą, sceniczną i międzynarodową.

W doniesieniach przewija się jeden szczegół, który rozgrzewa temat najbardziej: zaproszenie Kaeyry do programu miało być efektem jej gościnnego występu w jednym z odcinków poprzedniej edycji. To właśnie wtedy - według doniesień - artystka miała zrobić duże wrażenie zarówno na widzach, jak i na osobach tworzących program.

W tle pojawia się też nazwisko Edwarda Miszczaka, z sugestią, że w Kaeyrze dostrzeżono wyjątkowy potencjał i realną szansę na mocniejsze zaistnienie w polskim show-biznesie. Z perspektywy produkcji to ruch, który ma sens: znana twarz, ale wciąż świeża w telewizji rozrywkowej, potrafi przyciągnąć uwagę i poszerzyć grupę odbiorców.

Warto przypomnieć, że niedawno potwierdziło się inne nazwisko. Dowiedzieliśmy się, że Helena Englert wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”.

Kim jest Karolina Baran?

Kaeyra, czyli Karolina Baran, urodziła się w 2001 roku w Chicago i wychowywała się w Algonquin w stanie Illinois. Jej muzyczne zaplecze ma rodzinny fundament: mama, Joanna Szepelawy, prowadzi szkołę muzyczną, a dziadek, dr hab. Michał Szepelawy, był rektorem śląskiej uczelni wyższej.

Rozpoznawalność przyniósł jej udział w „America’s Got Talent”, a później także start w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji. Od kilku lat konsekwentnie rozwija karierę, dzieląc życie między Polskę a USA.

W medialnych doniesieniach o 32. edycji przewijają się też kolejne nazwiska. Wśród osób, które mają wystąpić, wymienia się Martę „Mandarynę” Wiśniewską, Helenę Englert, Andrzeja Rosiewicza oraz Izę Kunę. Na tym nie koniec. pojawiały się również plotki o udziale influencerów, wśród których padały nazwiska Ewy Chodakowskiej, Jessiki Mercedes, Michała Marszała, Krzysztofa Stanowskiego, Kamila Szymczaka, Zoi Skubis oraz Rozkminy Zoliny.

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