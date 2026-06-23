Z okazji Dnia Ojca Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie wpis, w którym zabrała głos w ważnej sprawie. Aktorka i tancerka zwróciła uwagę na problem alienacji rodzicielskiej, podkreślając trudności, z jakimi mierzą się dzieci po rozstaniu rodziców. Jej słowa wywołały dyskusję na temat odpowiedzialności dorosłych w procesie wychowania po zakończeniu związku.

Agnieszka Kaczorowska o alienacji rodzicielskiej

Agnieszka Kaczorowska układa obecnie swoje życie u boku Marcina Rogacewicza, z którym coraz częściej pojawia się publicznie. Wcześniej przez wiele lat była związana z Maciejem Pelą - para pobrała się i doczekała dwóch córek. Obecnie małżeństwo Kaczorowskiej i Peli jest już zakończone, a byli partnerzy dzielą się opieką nad dziećmi, starając się wspólnie dbać o ich codzienność mimo rozstania.

Z okazji Dnia Ojca na profilu Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawił się obszerny wpis, w którym aktorka poruszyła ważny i wrażliwy temat. Gwiazda odniosła się do problemu alienacji rodzicielskiej, podkreślając jego znaczenie w kontekście wielu rodzin po rozstaniu. Jak przyznała, już od rana czuła potrzebę, by zabrać głos i zwrócić uwagę obserwatorów na tę kwestię.

Słyszę historie, gdzie kobiety zabierają dzieciom czas z ojcem… Obserwuję jak kobiety nadają na ojców swoich dzieci… i to przy nich lub do nich. Kobiety dopuszczają się alienacji rodzicielskiej względem mężczyzn, którzy nie mają grama patologicznych zachowań… zaczęła.

Agnieszka Kaczorowska zwróciła się do rodziców

Aktorka poruszyła również kwestię roli, jaką pełnią rodzice w życiu dziecka. Ma dla nich pewną radę.

A gdyby tak w ogóle nie myśleć o naszych dzieciach, że są „moje”? To oddzielne istoty, dla których rodzice są niesamowicie ważnymi przewodnikami, dającymi wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, są nauczycielami… Ale dzieci nie są własnością zauważyła.

Gwiazda podkreśliła również, że problem alienacji rodzicielskiej w wielkości przypadków dotyka ojców.

Niestety, przykro mi to pisać… ale to najczęściej ojcowie tracą kontakt z dziećmi i nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego że matki robią wszystko żeby tak się stało… dodała.

Na koniec Agnieszka Kaczorowska zwróciła się bezpośrednio do matek. Zaapelowała, by w kwestii podziału opieki na dziećmi nie kierowały się egoizmem, a dobrem dziecka.

Droga Mamo, wybierz dobrze. Nie dla siebie i własnego „zwycięstwa”. Dla nich podsumowała.

Zgadzacie się z nią?

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