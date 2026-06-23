Wyciekła nieoficjalna lista uczestników "Tańca z gwiazdami". Są zaskoczenia

Joanna Jędrzejczyk to kolejna uczestniczka, która ma pojawić się jesienią w „Tańcu z gwiazdami”. Według ustaleń medialnych, była mistrzyni UFC ma dołączyć do obsady nowej edycji Polsatu, a w sieci krąży też nieoficjalna lista uczestników. Produkcja potwierdziła dotąd trzy nazwiska. Kto jeszcze ma walczyć o Kryształową Kulę?

Joanna Jędrzejczyk ma wystąpić w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”

Jeśli te doniesienia się potwierdzą, 32. edycja „Tańca z gwiazdami” dostanie nazwisko, którego nikt nie pomyli z kolejną celebrytką. Joanna Jędrzejczyk, utytułowana zawodniczka MMA i była mistrzyni UFC, zakończyła zawodową karierę w 2022 roku. Od ubiegłego roku mieszka w Las Vegas, więc jej ewentualny udział oznaczałby powrót do Polski na czas nagrań.

Jędrzejczyk nie jest jednak debiutantką w telewizji: ma za sobą udział w „Agent - Gwiazdy”, a także doświadczenie w roli jurorki w programie tanecznym „Dance Dance Dance”. Warto przypomnieć, że niedawno poznaliśmy nazwisko innej uczestniczki. Okazało się, że Helena Englert wystąpi w nowej edycji „Tańca z gwiazdami”.

Nieoficjalna lista uczestników nowej edycji „Tańcu z gwiazdami” wyciekła do sieci

Polsat zaczął już odkrywać karty i oficjalnie ogłosił trzy uczestniczki i uczestników. Wiadomo, że na parkiecie zobaczymy Helenę Englert oraz Martę „Mandarynę” Wiśniewską. Do tego dochodzi Andrzej Rosiewicz, który ma 82 lata i według zapowiedzi ma przejść do historii jako najstarszy uczestnik polskiej edycji.

Równolegle w Internecie krąży nieoficjalna lista nazwisk, która podgrzewa atmosferę na długo przed startem jesiennej ramówki 2026. Poza Joanną Jędrzejczyk pojawiają się na niej m.in. Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, Hiroaki Murakami czy Karolina „Kaeyra” Baran. Na razie to jednak zestaw niepotwierdzony przez stację, więc należy go traktować jako medialne ustalenia i krążące w sieci typowania.

Oto pełna nieoficjalna lista:

Karolina „Kaeyra” Baran - piosenkarka;

Helena Englert - aktorka i piosenkarka (udział potwierdzony);

Joanna Jędrzejczyk - utytułowana zawodniczka MMA;

Izabela Kuna - aktorka filmowa i teatralna;

Paweł Małaszyński - aktor telewizyjny i kinowy;

Jessica Mercedes - influencerka modowa;

Hiroaki Murakami - aktor znany m.in. z serii "Listy do M.";

Jakub Patecki - influencer i twórca internetowy;

Andrzej Rosiewicz - piosenkarz (udział potwierdzony);

Dawid „Żurnalista” Swakowski - podcaster;

Kuba Szmajkowski - piosenkarz;

Marta „Mandaryna” Wiśniewska - tancerka i piosenkarka (udział potwierdzony).

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