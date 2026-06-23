Program "Taniec z Gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością. Poprzednią edycję wygrali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, a Polsat już teraz odsłania karty i ujawnia informacje na temat nowej edycji. Wiemy już, że na parkiecie na pewno pojawią się Mandaryna oraz Helena Englert. Udział w programie potwierdził także 82-letni Andrzej Rosiewicz, który wygadał się jeszcze przed ogłoszeniem produkcji. To jednak nie koniec emocji. Ponoć Polsat szykuje zmiany w składzie jury.

Ewa Kasprzyk nie będzie jurorką "Tańca z Gwiazdami"? Nowe doniesienia

Ostatnio media obiegła informacja o tym, że reżyser Wojciech Iwański żegna się z "Tańcem z Gwiazdami". To ma być jednak początek zmian. Według informacji przekazywanych przez "Super Express", ponoć Edward Miszczak postanowił odświeżyć skład jury i w programie "Taniec z Gwiazdami" pojawi się nowa osoba. Jak informuje portal, rzekomo na korytarzach Polsatu plotkuje się o tym, że nowy juror ma zastąpić Ewę Kasprzyk.

Obecny (skład) w jego opinii się wypalił i stał się przewidywalny w swoich interakcjach. Edwardowi zamarzyła się nowa dynamika, tym bardziej, że od jakiegoś czasu widzowie w licznych komentarzach w sieci też dawali temu wyraz. A on bardzo ceni sobie opinie fanów programu. Apelów i próśb, by zmienić skład jury, było w ostatnim czasie naprawdę bardzo wiele przekazał informator w rozmowie z tabloidem.

Wygląda na to, że emocji w nowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" nie zabraknie. Warto podkreślić jednak, że na ten moment informacje o roszadach w gronie jury nie są potwierdzone.

Agata Kulesza jurorką w "Tańcu z Gwiazdami"? "Ludzie ją kochają"

Informator portalu wyjawił także, kto może zasilić grono jurorów w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Według "Super Expressu" Agata Kulesza ma ogromne szanse na dołączenie do formatu Polsatu. Jak wiadomo, aktorka wystąpiła w jednym odcinku jako jurorka tanecznego programu.

Ludzie ją kochają i bardzo dobrze ją przyjęli. W swoich opiniach była nie tylko bardzo empatyczna i ciepła, ale przy tym wszystkim starała się też przemycić jakąś profesjonalną refleksję. To klasa sama w sobie. (...) Koiła tym, co mówiła. Dla Edwarda to najlepsza kandydatura i łatwo nie odpuści, by ją zatrudnić skwitował informator.

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