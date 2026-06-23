Sandra Kubicka ponownie ponownie odnalazła szczęście w miłości. Po głośnym rozstaniu z Baronem modelka otworzyła nowy rozdział w swoim życiu u boku Adama Zaorskiego. Zakochani nie kryją swojego uczucia i coraz chętniej pokazują wspólne chwile w mediach społecznościowych. Internauci zgodnie przyznają, że Sandra promienieje, a nowa relacja wyraźnie jej służy.

Sandra Kubicka pokazała partnera

Sandra Kubicka nie ukrywa już, że jej serce znów jest zajęte. Po głośnym rozstaniu z Aleksandrem Baronem modelka ponownie znalazła szczęście u boku Adama Zaorskiego - nowy partner Sandry Kubickiej to przedsiębiorca z branży nowych technologii. Choć początkowo para chroniła swoją prywatność, z czasem zakochani zaczęli coraz śmielej pokazywać wspólne chwile w mediach społecznościowych.

Nowy związek Kubickiej wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Para pojawiła się razem między innymi na weselu Dominika Dudka, gdzie nie szczędziła sobie czułości, a później publikowała kolejne wspólne kadry z wyjazdów i codziennych chwil. Internauci zgodnie przyznają, że modelka wygląda na szczęśliwą i promienną, a jej nowy partner szybko zdobył sympatię obserwatorów.

Internauci rozpływają się nad Kubicką i Zaorskim

Sandra Kubicka i Adam Zaorski postanowili spędzić wspólne chwile we Włoszech, a relacją z romantycznego wyjazdu chętnie dzielą się z obserwatorami w mediach społecznościowych. Na zdjęciach opublikowanych przez Adama Zaorskiego można zobaczyć między innymi malowniczy rejs po jeziorze Como, nastrojowe kolacje przy zachodzie słońca oraz ujęcia z wieczorów spędzanych tylko we dwoje. Nie brakuje także czułych gestów i kadrów, które pokazują, jak dobrze czują się w swoim towarzystwie.

Fotografie szybko przyciągnęły uwagę internautów, którzy nie szczędzili zakochanym miłych słów. Wielu fanów zwróciło uwagę przede wszystkim na Sandrę, podkreślając, że od dawna nie wyglądała tak promiennie i szczęśliwie. W komentarzach pojawiło się mnóstwo opinii, że nowa relacja wyraźnie jej służy, a w jej oczach znów widać radość i charakterystyczny błysk, którego nie sposób przeoczyć.

Adam w imieniu wiernych obserwatorek Sandry dziękujemy za to, że przywróciłeś jej iskrę w oczach

W końcu trafiłaś. Niech Ci się darzy Sandra, zasługujesz

Nareszcie widać to ogromne szczęście w Sandry oczach i oby to trwało jak najdłużej czytamy w komentarzach.

Kibicujecie im?

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