Świat polskiego show-biznesu spotkał się na wyjątkowym evencie branży kosmetycznej, który przyciągnął wiele znanych twarzy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło gwiazd telewizji, aktorek i influencerek, które chętnie pozowały do zdjęć. Szczególną uwagę przyciągnęła Daria Rybak-Lenz z "Love is Blind: Polska", dla której był to debiut na celebryckiej ściance.

Gwiazdy na evencie kosmetycznym. Nie zabrakło Darii z "Love is Blind"

Daria Rybak-Lenz, którą widzowie pokochali dzięki programowi "Love is Blind: Polska", po raz pierwszy pojawiła się na celebryckiej ściance podczas jednego z wydarzeń branży kosmetycznej. Uczestniczka popularnego reality show zaprezentowała się w towarzystwie znanych gwiazd polskiego show-biznesu, przyciągając uwagę fotoreporterów i gości wydarzenia.

Na evencie nie zabrakło również takich nazwisk jak Paulina Sykut-Jeżyna, Paulina Gałązka, Nicol Pniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Edyta Herbuś, Marcela Leszczak czy Joanna Opozda. Wszystkie panie chętnie pozowały do zdjęć, prezentując swoje stylizacje. Zobaczcie, jak wypadły podczas tego wyjątkowego wieczoru.

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