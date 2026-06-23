Daria z "Love is blind" debiutuje na ściance. Błyszczała u boku innych gwiazd
Daria Rybak-Lenz doskonale znana widzom z polskiej edycji programu "Love is Blind" zadebiutowała na ściance podczas eventu kosmetycznego. U jej boku pojawiły się gwiazdy, takie jak Paulina Sykut-Jeżyna czy Joanna Opozda. Zobaczcie, jak się prezentowały.
Świat polskiego show-biznesu spotkał się na wyjątkowym evencie branży kosmetycznej, który przyciągnął wiele znanych twarzy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło gwiazd telewizji, aktorek i influencerek, które chętnie pozowały do zdjęć. Szczególną uwagę przyciągnęła Daria Rybak-Lenz z "Love is Blind: Polska", dla której był to debiut na celebryckiej ściance.
Gwiazdy na evencie kosmetycznym. Nie zabrakło Darii z "Love is Blind"
Daria Rybak-Lenz, którą widzowie pokochali dzięki programowi "Love is Blind: Polska", po raz pierwszy pojawiła się na celebryckiej ściance podczas jednego z wydarzeń branży kosmetycznej. Uczestniczka popularnego reality show zaprezentowała się w towarzystwie znanych gwiazd polskiego show-biznesu, przyciągając uwagę fotoreporterów i gości wydarzenia.
Na evencie nie zabrakło również takich nazwisk jak Paulina Sykut-Jeżyna, Paulina Gałązka, Nicol Pniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Edyta Herbuś, Marcela Leszczak czy Joanna Opozda. Wszystkie panie chętnie pozowały do zdjęć, prezentując swoje stylizacje. Zobaczcie, jak wypadły podczas tego wyjątkowego wieczoru.
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Daria Rybak-Lenz zadebiutowała na ściance i chętnie pozowała fotoreporterom.
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Gwiazda polskiej edycji "Love is Blind" pojawiła się w beżowej mini, do której dobrała biały żakiet. Całość przełamała złotą biżuterią.
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Nie zabrakło również Joanny Opozdy, która postawiła na stylizację w odcieniu czerwieni.
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Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się cała na niebiesko.
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Edyta Herbuś postawiła z kolei na kwiecistą stylizację.
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Marcela Leszczak wybrała na tę okazję klasyczną, oversizową marynarkę.
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Na evencie mogliśmy zobaczyć także finalistkę ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Paulinę Gałązkę.
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Obecna była też gwiazda "Królowej przetrwania" - Nicol Pniewska.
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Nie mogło zabraknąć również Barbary Kurdej-Szatan.