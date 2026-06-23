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Świat polskiego show-biznesu spotkał się na wyjątkowym evencie branży kosmetycznej, który przyciągnął wiele znanych twarzy. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło gwiazd telewizji, aktorek i influencerek, które chętnie pozowały do zdjęć. Szczególną uwagę przyciągnęła Daria Rybak-Lenz z "Love is Blind: Polska", dla której był to debiut na celebryckiej ściance.

Gwiazdy na evencie kosmetycznym. Nie zabrakło Darii z "Love is Blind"

Daria Rybak-Lenz, którą widzowie pokochali dzięki programowi "Love is Blind: Polska", po raz pierwszy pojawiła się na celebryckiej ściance podczas jednego z wydarzeń branży kosmetycznej. Uczestniczka popularnego reality show zaprezentowała się w towarzystwie znanych gwiazd polskiego show-biznesu, przyciągając uwagę fotoreporterów i gości wydarzenia.

Na evencie nie zabrakło również takich nazwisk jak Paulina Sykut-Jeżyna, Paulina Gałązka, Nicol Pniewska, Barbara Kurdej-Szatan, Edyta Herbuś, Marcela Leszczak czy Joanna Opozda. Wszystkie panie chętnie pozowały do zdjęć, prezentując swoje stylizacje. Zobaczcie, jak wypadły podczas tego wyjątkowego wieczoru.

Sprawdźcie również koniecznie, jak prezentowały się gwiazdy na premierze albumu "Błękit" Roksany Węgiel.

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Daria Rybak-Lenz na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Daria Rybak-Lenz na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Daria Rybak-Lenz zadebiutowała na ściance i chętnie pozowała fotoreporterom.

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Daria Rybak-Lenz na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Daria Rybak-Lenz na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Gwiazda polskiej edycji "Love is Blind" pojawiła się w beżowej mini, do której dobrała biały żakiet. Całość przełamała złotą biżuterią.

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Joanna Opozda na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Joanna Opozda na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nie zabrakło również Joanny Opozdy, która postawiła na stylizację w odcieniu czerwieni.

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Paulina Sykut-Jeżyna na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Paulina Sykut-Jeżyna na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Paulina Sykut-Jeżyna pojawiła się cała na niebiesko.

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Edyta Herbuś na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Edyta Herbuś na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Edyta Herbuś postawiła z kolei na kwiecistą stylizację.

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Marcela Leszczak na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Marcela Leszczak na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Marcela Leszczak wybrała na tę okazję klasyczną, oversizową marynarkę.

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Paulina Gałązka na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Paulina Gałązka na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Na evencie mogliśmy zobaczyć także finalistkę ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" - Paulinę Gałązkę.

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Nicol Pniewska na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Nicol Pniewska na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Obecna była też gwiazda "Królowej przetrwania" - Nicol Pniewska.

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Barbara Kurdej-Szatan na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA
Barbara Kurdej-Szatan na evencie K-Beauty Launch Event / Hebe x Gabona fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Nie mogło zabraknąć również Barbary Kurdej-Szatan.

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