Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski już po ślubie?! Szczegóły w nowym "Fleszu"!

Już jutro w sprzedaży nowy "Flesz"! A w nim Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski! Czy para dziennikarzy rzeczywiście jest już po sekretnym ślubie? Tylko w magazynie cała prawda na ten temat. Co jeszcze w numerze?

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski na okładce "Flesza"

Czy serial "Na wspólnej" zniknie po 17 latach na antenie? Jak zmieniły się serialowe gwiazdy? Cała prawda tylko we "Fleszu"! Ponadto - akcja sprzątanie! Polskie gwiazdy na czas kwarantanny ruszyły z domowymi obowiązkami. Jak spędzają ten wyjątkowy czas? A także - rewolucja w życiu Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej. Na świecie pojawił się ich synek! Jakie otrzymał imię? Ponadto - wywiad z Anną Kalczyńską oraz gorący newsy o Beacie Kozidrak!

We "Fleszu" - moda online! Co upolować na internetowych wyprzedażach? Najlepsze buty i torebki do -50%!

Nowy "Flesz" od jutra w sprzedaży, dostępny również na stronie hitsalonik.pl - bez wychodzenia z domu!