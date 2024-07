A jednak! Maja Hyży nie ma zamiaru przepraszać swojego byłego męża Grzegorza Hyżego za szokujący wywiad w jednym z kolorowych tygodników. I to mimo oficjalnego pisma prawnika muzyka. Jak udało nam się ustalić, menadżerka wokalistki nie ma zamiaru komentować całej afery, ani wydawać żadnego oświadczenia w tej sprawie!

Maja Hyży nie chce przeprosić Grzegorza

Co na to prawnicy Grzegorza, którzy zobligowali Maję do zaprzestania naruszania dóbr osobistych artysty? Mamy komentarz adwokata Hyżego, mecenasa Marcina Stachury:

Jeśli to samo stanowisko zostanie przekazane do naszej kancelarii oficjalnie, wówczas Grzegorz Hyży podejmie decyzję, czy wejdzie na drogę sądową. Sankcje były przecież jednoznaczne.

Tymczasem Maja zdaje się nie przejmować całą sytuacją, co udowodniła na swoim Instagramie. Jak zakończy się cała sprawa? Będziemy Was informować na bieżąco.

Maja Hyży nie chce przepraszać byłego męża

