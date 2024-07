Jak Magdalena Górska przygotowuje się do narodzin drugiego dziecka? Zaledwie kilka tygodni temu Party.pl, jako pierwsze dowiedziało się, że gwiazda serialu "Klan" jest w ciąży. Okazało się wówczas, że aktorka urodzi już na początku przyszłego roku. Wczoraj Magdalena Górska pojawiła się na premierze perfum Bohoboco i pochwaliła się całkiem dużym ciążowym brzuszkiem. My postanowiliśmy zapytać gwiazdę, jak przygotowuje się do narodzin drugiego dziecka. Co nam opowiedziała?

To przebiega dużo spokojniej niż za pierwszym razem. Z taką dużo większą akceptacją i z dużo mniejszym monitorowaniem siebie, dlatego że właśnie trzeba zająć się starszym dzieckiem, pracą. Oczywiście uważam na siebie i na to co trzeba staram się zwracać uwagę. Natomiast nie ma obsesji w takim obserwowaniu siebie ciągłym i takiego strachu, że coś jest nie tak.

Co jeszcze Magdalena Górska powiedziała przed naszą kamerą? Jakie ma zachcianki w ciąży? Posłuchajcie sami!

Magdalena Górska zostanie mamą po raz drugi.

