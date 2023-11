3 z 6

...dochodzi pomiędzy nimi do szarpaniny. To jednak nie koniec wielkich emocji! Okazuje się bowiem, że Marcin przyjdzie do domu Izy. Szczegóły na następnej stronie.

Zobacz także: Kim jest Barbara Wypych, która zastąpi serialową Natalkę w "M jak miłość"? Na koncie ma spore sukcesy!