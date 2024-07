Wojciech Łozowski o znajomości z Marcinem Gortatem! W specjalnym wywiadzie dla Party.pl muzyk opowiedział o tym, jak rozpoczęła się jego przyjaźń z koszykarzem. Okazuje się, że Łozo był gościem w posiadłości Marcina Gortata i pojawił się na jego meczu w Stanach Zjednoczonych. Wszystko zaczęło się od tego, że sportowiec wystąpił w teledysku do piosenki "It's my life" zespołu Afromental. Wokalista skomentował też związek Gortata z seksowną Paulą Tumalą, z którą spotkał się na planie "Niemożliwe PL" - nowości MTV. Niedawno pojawiły się plotki, że koszykarz rozstał się z modelką, a jak na to zareagował Wojtek Łozowski?

Paulę poznałem dopiero na planie i dopiero od niedawna wiem, że oni razem coś świrowali, świrują. Zresztą nie wiem. To jest prywatna sprawa, nie moja i nie Wasza. Paula to równa babka i z wielkim serduchem. Nie tylko serduchem. Bardzo dobrze się bawiliśmy razem, powiedział Party.pl "Łozo".

Zobaczcie co jeszcze powiedział o przyjaźni z Marcinem Gortatem!

