Preselekcje do Eurowizji 2016 już 5 marca! Koncert eliminacyjny, podczas którego zmierzy się 9 wspaniałych artystów, odbędzie się w studiu TVP o godzinie 21.25. Widzowie, którzy chcą śledzić to wydarzenie na żywo, będą mieli taką okazję dzięki transmisji na kanale TVP 1. Spotkanie, po którym zostanie wyłoniony reprezentant Polski na Eurowizję 2016, poprowadzi Artur Orzech, który na muzyce zna się jak mało kto! Relację na żywo z polskich preselekcji na Eurowizję będziecie mogli śledzić w tym newsie.

Preselekcje do Eurowizji 2016 - kiedy i gdzie?

Na koncercie eliminacyjnym zaprezentuje się 9 wokalistów. Popis swoich umiejętności da między innymi Michał Szpak, którego widzowie poznali dzięki udziałowi w "X Factor". To właśnie o nim mówi się jako o czarnym koniu tych preselekcji. Przebój "Cool Me Down" zaśpiewa także Margaret, która w "Świat się kręci" niestety nie pokazała wszystkiego, co potrafi. Teraz mocno trzymamy za nią kciuki i liczymy, że będzie inaczej! Fani Eurowizji czekają z niecierpliwością na występ Edyty Górniak. Diwa specjalnie na ten festiwal nagrała utwór "Grateful", który już cieszy się dużym powodzeniem i został zauważony nawet za granicą. To właśnie o tej trójce jest najgłośniej, jeśli mowa o polskim reprezentancie na Eurowizję w Sztokholmie. Nie należy jednak zapominać, że to widzowie zdecydują, kto ich zdaniem nadaje się najbardziej do tego, aby reprezentować nasz kraj.

Kolejność występujących:

1. Taraka – In the rain 2. Napoli – My Universe 3. Natalia Szroeder – Lustra 4. Dorota Osińska – Universal 5. Kasia Moś – Addiction 6. Aleksandra Gintrowska – Missing 7. Michał Szpak – Color of Your Life 8. Margaret – Cool me down 9. Edyta Górniak – Grateful

Zasady głosowania!

Z jednego numeru można oddać głos na jednego wykonawcę. Jeśli chcecie wysłać więcej niż jeden sms na tego samego artystę, zostanie zliczony tylko jeden głos. Jeżeli na innego artystę (pierwszy głos np. na Margaret, drugi na Michała Szpaka, to wówczas oba zostają zliczone!). Szczegóły:

Gościem specjalnym preselekcji do Eurowizji 2016, które odbywają się 5 marca w siedzibie TVP, będzie Andrzej Piaseczny. Muzyk o swoim recitalu poinformował za pośrednictwem Facebooka i przy okazji zamieścił spot zapowiadający koncert eliminacyjny. Komu kibicujecie najbardziej?

Edyta Górniak 5 marca zaśpiewa utwór "Grateful"

Margaret wystąpi z piosenką "Cool Me Down"

Próby Margaret na Eurowizję 2016: