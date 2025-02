Już 14 lutego poznamy polskiego reprezentanta na Eurowizję 2025. Przed nami wielki koncert preselekcyjny, a ostateczna decyzja będzie należała do telewidzów. Przy okazji wiosennej ramówki Polsatu, podpytaliśmy Magdalenę Narożną czy ma swojego faworyta lub faworytkę.

Reklama

Magda Narożna o preselekcjach do Eurowizji 2025

W koncercie preselekcyjnym do Eurowizji 2025 zmierzy się aż 11 kandydatów. W ostatniej chwili ogłoszono, że do stawki dołącza Teo Tomczuk, co spotkało się ze skrajnymi opiniami. Już w Walentynki będzie wiadomo, kto ostatecznie pojedzie reprezentować Polskę na Eurowizji w Bazylei.

Magdalena Narożna, która od lat śledziła Eurowizję, podkreśliła, że będzie trzymać kciuki niezależnie od tego, kto ostatecznie pojedzie do Szwajcarii:

Zawsze trzeba wierzyć w swój kraj. Ja tutaj liczę na telewidzów, tak? To oni dobrze zdecydują, bo jeżeli większości się podoba to coś w tym jest.

Nie ukrywa jednak, że ma własnego faworyta.

Reporter Party.pl, zwrócił uwagę Narożej również na zaangażowanie Justyny Steczkowskiej w przygotowania do preselekcji.

Jeżeli widzowie ją wybiorą to też będzie świetne - przyznała wymownie.

Zobaczcie nasze wideo, by poznać opinię Magdaleny Narożnej o Konkursie Piosenki Eurowizji.

Zobacz także:

Reklama