Już dziś poznamy reprezentanta Polski na Eurowizję 2025. Emocje przed finałowym koncertem udzielają się nawet Dodzie. Już zapowiedziała, że zamierza oglądać koncert i zwróciła się do Justyny Steczkowskiej.

Doda zaczepia Steczkowską przed preselekcjami do Eurowizji

To już drugi rok z rzędu, kiedy Justyna Steczkowska decyduje się na start w polskich preselekcjach do Eurowizji. W 1995 roku miała okazję reprezentować nasz kraj, a po trzydziestu latach stara się by wrócić na tę scenę. W ubiegłym roku próbowała swoich sił z piosenką "Witch Tarohoro", jednak przegrała jednym punktem z Luną. Mogła wówczas liczyć na wsparcie ze strony Dody, by nie traktować tego jako porażki. Justyna Steczkowska nie poddała się i w tym roku również wystartowała w polskich preselekcjach tym razem z piosenką "Gaja". Czy uda jej się pokonać 10 przeciwników i równo po trzydziestu latach ponownie spróbować swoich sił na Eurowizji? Piosenkarka może liczyć na olbrzymie wsparcie nie tylko ze strony swoich fanów ale również koleżanek z branży. Tuż przed koncertem głos zabrała Doda:

A Wy włączacie Eurowizję za chwilę? Dżasta? Kibicujemy - dała znać.

Kto z Polski w preselekcjach do Eurowizji 2025

14 lutego Polska wyłoni swojego reprezentanta na Eurowizję 2025. W polskich preselekcjach do Eurowizji 2025 udział biorą (jest to również ich kolejność startowa w koncercie):

1. Chrust

2. Kuba Szmajkowski

3. Justyna Steczkowska

4. Tynsky

5. Daria Marx

6. Sw@da x Niczos

7. Janusz Radek

8. Marien

9. Teo

10. Sonia Maselik

11. Dominika Dudek

Dlaczego Doda nie chce jechać na Eurowizję

Doda od lat jest wielką fanką Eurowizji. O to, by zgłosiła się do udziału w konkursie powstawały nawet petycje. Ostatecznie w 2022 roku Doda zgłosiła swoją piosenkę "Fake Love" do startu w polskich preselekcjach. Zgłoszenie jednak nie mogło zostać zakwalifikowane, ponieważ nie spełniało warunków regulaminu (zostało zgłoszone zbyt późno). Wystarczyło to jednak, by w fanach znów rozpaliła się nadzieja, że piosenkarka kiedyś zdecyduje się na start w konkursie. Doda wielokrotnie podkreślała jednak, że nie interesuje jej udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, co nie zmienia faktu, że od lat jest jego wierną fanką i woli pozostać w roli publiki.

