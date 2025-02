Wygrała chiński "Mam Talent", a teraz walczy na preselekcjach do Eurowizji. Kim jest Marien?

Marien, a właściwie Maria Nieszpaur, to wokalistka, która już zdobyła uznanie na międzynarodowej scenie muzycznej. W 2024 roku wygrała prestiżowy chiński talent show „Oriental Music Challenge”, pokonując 40 milionów uczestników. Teraz stanie do walki o reprezentowanie Polski na Eurowizji 2025! Co o niej wiemy?