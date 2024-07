Piosenka Edyty Górniak "Grateful" na Eurowizję 2016 budzi skrajne emocje! Jedni są zachwyceni piękną i wzruszającą balladą, inni komentują, że brakuje w niej punktu kulminacyjnego. Czy "Grateful" Edyty Górniak będzie hitem?

Skrajne opinie o "Grateful" Edyty Górniak!

Ballada Edyty Górniak na Eurowizję 2016 ma szansę stać się radiowym hitem. Jednak czy przypadła do gustu fanom diwy i Eurowizji? Opinie są podzielone. Wszyscy doceniają Edytę za mocny wokal, który może oczarować europejską publiczność, tak jak w 1994 roku z "To nie ja". Chwalą również przesłanie piosenki:

Przesłanie - Magia - Piękno - Moc - Życie - tak może zaśpiewać Prawdziwa Artystka, którą jest Edyta Górniak - mam ciary i łzy wzruszenia! Dziękuję za ten nieziemski utwór! Trzymam kciuki! - pisze jeden z fanów. Bosko :) wykonanie live będzie niesamowite tego jestem pewien, ciary przeszyją plecy. Teraz tylko nad strona wizualną popracować by docisnąć tej dramaturgi i wszyscy szczęki z wrażenia z podłóg podnosić będą - prorokuje kolejny. Jest to jedna z tych nielicznych piosenek, która raz usłyszana zostaje w pamięci i sercu na zawsze. Piękne słowa, piękna melodia, wspaniałe wykonanie - mówi następny.

Niestety, są też słowa krytyki. Sporo osób zauważa, że w utworze brakuje punktu kulminacyjnego, który mógłby porwać. Dlatego też oddają pierwszeństwo Margaret i jej Cool Me Down:

Jeśli Polska chce mieć w końcu dobry rezultat, to niech wyśle Margaret, Grateful jest za słabe na Eurowizję - pisze jedna z fanek. No śliczna piosenka Edytko, ale... wciąż brakuje jakiegoś fajnego przejścia, jakiegoś urozmaicenia w refrenach, czegoś co chwyciłoby eurowizyjną publiczność jak Phoenix czy Heroes. Obawiam się, że ten utwór zginie wśród innych, a szkoda, bo był potencjał, by coś więcej z niego wycisnąć - dodaje kolejna. Sorry Pani Edyto, piosenka zanosi się fajnie do pierwszego refrenu, potem niestety wieje nudą, monotonne, usypiające tępo. Brak większego punktu kulminacyjnego po ktoprym szczena by opadła Piosenka jest piękna ale na Eurowizję niestety się nie nadaje. - tłumaczy kolejny.

Utwór Edyty Górniak "Grateful" został doceniony już przez zagraniczne media, które rozpisują się o udziale artystki w polskich preselekcjach, tak jak m.in. esctoday.com, czyli najpopularniejsza na świecie strona o Eurowizji. A Wam podoba się utwór Edyty na Eurowizję 2016? Przypominamy, że każdy może zagrać w teledysku do niego!

Zagraniczne media o Edycie Górniak.

Edyta Górniak i Grateful na Eurowizję 2016.

Tekst piosenki Grateful Edyty Górniak:

Since I can recall

Music was a light in the dark

The rest of all the dreams

Little spark inside my hearth

Breathing life we live

I will

My soul was there

Feeling, knowing

That there is something around me

That is bigger, wider

That I can ever imagine

I’m so grateful for the

beauty and joy that is given me

I hope I have given too

I have tasted many tears

Dripping far out on this road

But facing my fears made me stronger like ...

Learning from my mistakes

I have discovered that life

Gives more than it takes

Feeling, knowing

That there is something around me

That is bigger, wider

That I can ever imagine

I’m so grateful for the

beauty and joy that is given me

I hope I have given too

Angels said

And that’s the answer

Feeling, knowing

That there was something around me

That is bigger and wider

That I can ever imagine

I’m so grateful for the

beauty and joy that is given me

I hope I have given too

Edyta Górniak chce nas reprezentować na Eurowizji 2016.