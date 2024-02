W piątek, 2 lutego Telewizja Polska oficjalnie zamknęła zgłoszenia do preselekcji tegorocznej Eurowizji. Jak podaje portal Eurowizja.org, w gronie utworów, które mogą reprezentować nasz kraj na muzycznym konkursie, znalazł się utwór przygotowany przez Krystynę Prońko. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Reklama

Krystyna Prońko na Eurowizji

Kto będzie nas reprezentować na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji? Spekulacje na ten temat trwają od dłuższego czasu. Szczególnie że te dotyczą wielkich nazwisk naszej polskiej sceny muzycznej. Ostatnio wszyscy mówili o tym, czy Justyna Steczkowska będzie nas reprezentować na Eurowizji. Wszystko wskazuje na to, że Doda się wygadała, twierdząc, że jednak nie tym razem. Teraz z kolei doszły do nas kolejne wieści dotyczące konkursu. Fani Krystyny Prońko będą zachwyceni.

Fot. Lukasz Kalinowski / East News Opole 04.06.2016 53 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu trzecie dzien festiwalu Nz: Krystyna Pronko East News

Zobacz także: Michał Szpak o kosztach występu na Eurowizji: Koszt rzędu kilkuset tysięcy złotych

Jak podaje portal Eurowizja.org, do polskich preselekcji wpłynął także utwór w wykonaniu Krystyny Prońko. Piosenkę o nazwie "Tempus Fugit" skomponował Mietek Jurecki, do słów Staszka Głowacza. Co ciekawe, jego premiera miała miejsce 2 lutego, czyli w dniu, w którym oficjalnie zamknięto zgłoszenia do preselekcji.

East News Paweł Wodzynski East News Paweł Wodzynski

Zobacz także: "Studniówka zaliczona, czas na Eurowizję". Marcin Maciejczak pokazał zdjęcia z imprezy

Zobacz także

Czy to właśnie legenda polskiej muzyki będzie nas reprezentować na 68. Konkursie Piosenki Eurowizji 2024? O tym przekonamy się już niebawem. Póki co wiadomo, że prestiżowe wydarzenie odbędzie się w Szwecji. Wszystko przez zwycięstwo Loreen. Półfinały zobaczymy 7 i 9 maja. Z kolei wielki finał obejrzymy 11 maja 2024 roku.

Reklama

Kibicujecie Krystynie Prońko?