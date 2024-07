Margaret wystąpiła w Świat się kręci i zaśpiewała na żywo swoją piosenkę "Cool Me Down", z którą startuje w preselekcjach na Eurowizję. Efekt? Występ nie był najlepszy. Nie było jej z początku słychać, refren rozbrzmiał w końcu z playbacku i było widać, że Margaret próbuje wszytko ratować. Jednak była chora i nie dała rady. Po występie internauci się podzielili. Jedni byli zdegustowani występem Margaret. Uważają, że nie nadaje się na Eurowizję. Inni byli z niej dumni, że mimo choroby odważyła się wystąpić.

P { margin-bottom: 0.21cm; } Po jej występie nikt mi nie wmówi, że ona ma głos. Zaśpiewała bezpłciowo, w ogóle nie było jej nawet słychać. "Gór" to nawet przestraszyła się zaśpiewać i dała to zrobić swojemu głosowi w tle. Wyglądało to tak jakby była w szoku, że obróbki komputerowej nikt nie włączył. Jak widać dobra piosenka to nie wszystko, skoro nie potrafi się jej zaśpiewać tak, jak to się "robiło" w studio - napisał jeden internauta.

Dziękuję Margaret, że tak wcześnie pokazałaś Polsce swoje braki wokalne, może niektórzy w końcu pójdą po rozum do głowy i zagłosują na kogoś, kto MA głos - czytamy niepochlebne opinie na Facebooku programu Świat się kręci.

Ale jest też sporo broniących Margaret.

P { margin-bottom: Wszyscy krytykują Margaret, poczekajmy do 5 marca. Wiemy, że Gośka była chora, jak śpiewa na żywo to wiemy, mi się wydaje, że 5 marca będzie lepiej zaśpiewane czy pamiętajmy jak Monika Kuszyńska pierwsze piosenki live miała, to była tragedia, a na żywo w Wiedniu już było dużo lepiej.

Czy ktoś z was w ogóle wie w jakim stanie Margaret była jeszcze dwa dni temu? Nikt z was się tym nie interesuje... obchodzi was tylko czubek własnego nosa! Jeszcze dwa dni temu Margaret leżała z ponad 39° gorączki! Była w fatalnym stanie!!! Ja ją podziwiam! Podziwiam ją za to, że odważyła się zaśpiewać to dzisiaj ! Nikt z was nawet nie wie jak ciężko się śpiewa po chorobie. Nie zdajecie sobie z tego sprawy. Dodatkowo znów puścili ją za cicho. Instrumenty ją prawie zagłuszyly. Dajcie jej czas wyzdrowieć i dojść do siebie - a potem oceniajcie. Poczekajmy do 5 marca - czytamy na Facebooku Świat się kręci.

Zły występ Margaret w Świat się Kręci z Cool Me Down

Jeśli przegapiliście ten występ, mamy dla Was wideo. Oceńcie sami, jak poszło Margaret w Świat się kręci.

Margaret w Świat się kręci:

Margaret w programie Świat się kręci wyglądała na chorą.

Margaret na scenie Świat się kręci.

Margaret w programie Świat się kręci.