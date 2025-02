Wczorajszy wieczór upłynął Justynie Steczkowskiej pod znakiem wielkich emocji. Jak już wiadomo, to ona będzie w tym roku reprezentować nasz kraj w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji. Zanim jeszcze emocje opadły, wokalistka pomaszerowała sobotnim porankiem do "Pytania na śniadanie", gdzie opowiedziała o swoich planach na najbliższe miesiące, a także o kulisach samego finału.

14 lutego odbył się finał polskich preselekcji do Eurowizji, które wygrała Justyna Steczkowska! Wokalistka zdobyła niemal 40 % głosów, a dla porównania, drugie miejsce, które zajęli Sw@da i Niczos, zgarnęło 23,69 % głosów. Ze szczęścia artystka aż padła na kolana! Nie ulega więc wątpliwościom, że miniona noc była dla niej niezwykle emocjonująca.

Mimo to w sobotę rano udało jej się zjawić w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedziała o swoich odczuciach w związku z wygraną. Okazało się, że po ogłoszeniu werdyktu i chwili rozmowy z mediami, Justyna Steczkowska wsiadła do auta i pojechała w jedno bardzo ważne miejsce.