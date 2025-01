69. Konkurs Piosenki Eurowizji zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, nadszedł czas, by wybrać reprezentanta Polski, który już w maju zaśpiewa na scenie w St. Jakobshalle w Bazylei. Emocje wokół polskich preselekcji już od kilku tygodni są naprawdę ogromne, a teraz w końcu stało się jasne, kto znalazł się w gronie finalistów! Jacy polscy artyści powalczą o wyjazd na Eurowizję 2025? Poniżej pełna lista, która została oficjalnie zaprezentowana przez TVP.

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku reprezentant Polski na Eurowizję został wybrany przez TVP wewnętrznie, co wywołało mnóstwo emocji wśród fanów konkursu. Polskę wówczas reprezentowała Luna z utworem "The Tower" i niestety młodej piosenkarce nie udało się awansować do finału. Tym razem publiczny nadawca postanowił zmienić zasady wyboru artysty, który pojedzie na Eurowizję.

Po wybraniu finalistów, którzy wystąpią w koncercie preselekcyjnym, wszystko będzie zależało już od widzów. Nasz reprezentant zostanie wybrany tylko i wyłącznie za pośrednictwem głosów SMS, które będzie można oddawać podczas koncertu transmitowanego na żywo. Finał polskich preselekcji odbędzie się już 14 lutego 2025 roku. Emocji na pewno nie zabraknie!

Finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2025

W końcu nadszedł czas, aby oficjalnie dowiedzieć się, kto będzie walczył o wyjazd na Eurowizję 2025. 14 stycznia 2025 roku Telewizja Polska zaprezentowała finalistów polskich preselekcji. Przypomnijmy, że już jakiś czas temu do mediów wyciekła lista prawdopodobnych uczestników preselekcji do Eurowizji 2025, ale teraz już nie ma miejsca na wątpliwości. Poniżej prezentujemy oficjalną listę finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2025.

Kuba Szmajkowski – Pray

MARIEN – Can't Hide

Justyna Steczkowska – GAJA

DARIA MARX – Let it Burn

CHRUST – TEMPO

Dominik Dudek – Hold The Light

TYNSKY – Miracle

Sonia Maselik – Rumours

Sw@da x Niczos – Lusterka

Janusz Radek – In cosmic mist

W stawce finalistów niespodziewanie zabrakło Sary James. 16-letnia wokalistka właśnie zamieściła w sieci oświadczenie, w którym wyjawiła powód swojej nagłej rezygnacji z konkursu. Według naszych ustaleń, miejsce młodej gwiazdy zajął Janusz Radek, który powalczy o wyjazd na Eurowizję z utworem "In cosmic mist".

Co sądzicie o tym składzie? Komu będziecie kibicować?

