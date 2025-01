Justyna Steczkowska dostała się do konkursu preselekcji do Eurowizji 2025. Podczas koncertu, który zaplanowany jest na Walentynki, wyłoniony zostanie tegoroczny reprezentant Polski na Eurowizję, która odbędzie się w Bazylei. W rozmowie z Party.pl, piosenkarka zdradziła, dlaczego zdecydowała się jeszcze raz spróbować:

To tak naprawdę oni pociągnęli mnie do tego w zeszłym roku, żebym raz jeszcze dała z siebie wszystko, co noszę w sobie i raz jeszcze stanęła do walki.

Kogo miała na myśli?

Zeszłoroczny udział Justyny Steczkowskiej w preselekcjach do Eurowizji 2024 był szeroko komentowany w mediach. Nie tylko przez internautów ale również gwiazdy show-biznesu. Czy w tym roku wokalistka również doczekała się słów wsparcia?

Nie słyszałam na razie ale myślę, że się odezwą koleżanki i koledzy. Też nie wiem czy ich to po prostu interesuje. Nie liczę na to, że będą mnie wspierali inni ludzie tzn. inne gwiazdy. Też mają swoje zajęcia i sprawy na głowie

Justyna Steczkowska przyznaje, że nie skupia się na tym, co na temat jej decyzji o udziale w konkursie mówią znajomi z branży. Ma jednak wielką nadzieję, że otrzyma wsparcie od swoich fanów: