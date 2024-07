Michał Szpak śpiewa Color of Your Life na żywo!

Michał Szpak zaśpiewał swój utwór na Eurowizję "Color of Your Life" na żywo! Premierowe wykonanie mogli usłyszeć widzowie show "Świat się kręci". Jak Michał Szpak poradził sobie na żywo?

W programie "Świat się kręci" wszyscy kandydaci na Eurowizję 2016 śpiewają swoje utwory. W środę przyszedł czas na Michała Szpaka, który zaśpiewał swoją balladę Color of Your Life. Według fanów wokalista ma bardzo duże szanse na wygraną w polskich preselekcjach 5 marca. Czy uda mu się pokonać konkurencję?

Na razie bukmacherzy obstawiają Margaret i jej utwór "Cool me Down". Wszystkich utworów, które biorą udział w polskich preselekcjach, możecie posłuchać tutaj.

Jak Wam się podoba wykonanie Michała Szpaka? Podbije Europę?

Michał Szpak z utworem na Eurowizję na żywo.

Na naszej scenie drugi z kandydatów do reprezentowania Polski na konkursie Eurowizji 2016 - Michał Szpak z utworem “...

Posted by Świat się kręci TVP on 25 luty 2016