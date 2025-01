Koncert preselekcyjny do Eurowizji 2025 zobaczymy w Walentynki w TVP, a lista polskich kandydatów na Eurowizję zostanie ogłoszona miesiąc wcześniej - 14 stycznia. Choć oficjalnie nazwiska te pozostają wielką tajemnicą, niektóre z portali już teraz podają, kto z dużym prawdopodobieństwem powalczy o udział w Eurowizji 2025! Kilka nazwisk to niemałe zaskoczenie - nie możecie tego przegapić!

Nieoficjalna lista artystów preselekcji Eurowizji 2025

W sieci pojawiła się wstępna, nieoficjalna lista artystów biorących udział w preselekcjach do Eurowizji 2025, mimo że uczestnicy mają zakaz publicznego informowania o swoim udziale w konkursie. OGAE Polska, organizacja wspierająca Eurowizję, rekomendowała Telewizji Polskiej zastosowanie rozwiązań regulaminowych znanych z Chorwacji czy Serbii. Tamtejsze przepisy nakładają na uczestników obowiązek zachowania pełnej poufności do momentu oficjalnego ogłoszenia stawki przez organizatorów. Z tego powodu do styczniowego ogłoszenia ostatecznej listy kandydatów, wszystkie spekulacje pozostają niepotwierdzone, a pełen skład pozostaje tajemnicą.

Na wstępnej, nieoficjalnej liście uczestników, którą podał m.in. portal "Kozaczek", znalazły się zarówno gwiazdy o ugruntowanej pozycji w branży muzycznej, jak i młodzi, początkujący artyści. Wśród zgłoszonych artystów wymienia się:

Justynę Steczkowską, która po raz drugi chce spróbować swoich sił w Eurowizji,

Sarę James, finalistkę „The Voice Kids” i uczestniczkę Eurowizji Junior,

Darię Marx, autorkę hitu „Paranoia”,

Kubę Szmajkowskiego, dobrze znanego fanom popu.

W gronie mniej znanych twórców znalazły się takie nazwiska jak:

Chrust,

Dominik Dudek,

Marien,

Sonia Maselik,

Sw@da,

Tynsky.

Fani Eurowizji mogą spodziewać się oficjalnego ogłoszenia uczestników już 14 stycznia 2025 roku. Wtedy dowiemy się, kto ostatecznie stanie w szranki o możliwość reprezentowania Polski.

Już teraz w sieci pojawiają się spekulacje na temat faworytów. Do największych kandydatów do zwycięstwa w preselekcjach należą Justyna Steczkowska i Sara James. Obie artystki mają doświadczenie na międzynarodowych scenach i dużą bazę fanów, co może przesądzić o ich sukcesie w głosowaniu. A Wy, na kogo stawiacie? My nie możemy doczekać się kolejnego hitu od Justyny Steczkowskiej!

Eurowizja 2025 odbędzie się w szwajcarskiej Bazylei. Po dwóch latach braku awansu do finału, oczekiwania wobec polskiego reprezentanta są wyjątkowo wysokie. Fani liczą na świeże podejście, profesjonalizm i piosenkę, która zyska uznanie międzynarodowej publiczności.

