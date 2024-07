Za nami polskie preselekcje na Eurowizję 2016! Zwycięzcą jest Michał Szpak, który na scenie w Sztokholmie zaśpiewa utwór "Color Of Your Life". Zobaczcie, jak wyglądał polski konkurs i przeczytajcie naszą relację!

Michał Szpak i Color Of Your Life na Eurowizji 2016!

Wyniki:

Monika Kuszyńska ogłasza zwycięzcę! Na Eurowizję 2016 jedzie: Michał Szpak! (35,89%)! Gratulujemy! Dziękujemy, że byliście z nami!

Michał Szpak jedzie na Eurowizję!

Piosenka Michała Szpaka na Eurowizję:

Miejsce 2. 24,72% - Margaret - Cool Me Down

Miejsce 3. 18,49% - Edyta Górniak - Grateful

Fani Edyty i Margaret są załamani wynikami. Byli przekonani, że wygra któraś z nich!

22:40: Głosowanie zakończone!

22:29: występ gościa specjalnego - Andrzeja Piasecznego! Niedługo poznamy wyniki.

22:25: Koniec wszystkich konkursowych występów!

22:20: Czas na Edytę Górniak i Grateful! Diwa w białej sukni! (sms o treści 9 na 7350). Publiczność zachwycona! Jak widać, Edyta wybrnęła z problemu z ubiorem idealnie!

22:16: Margaret!!! Czy to ona pojedzie na Eurowizję? Była faworytką bukmacherów! (sms o treści 8 na numer 7350).

22:10: Michał Szpak i "Color Of Your Life"! Czy Michał wygra? (sms o treści 7 na numer 7350). Artysta wzbudził wielki entuzjazm wśród publiczności. Podoba się Wam jego czerwony frak?

22:04: czas na Olę Gintrowską (sms o treści 6 na numer 7350) i jej Missing, czyli faworytkę Magdy Gessler!

21:59: Propozycja Kasi Moś - Addiction! (sms o treści 5 na numer 7350).

21:53: Dorota Osińska i Universal! Wokalistka znana z The Voice of Poland przygotowała na Eurowizję piękną balladę (sms o treści 4 na numer 7350).

21:47: Teraz Natalia Szroeder i jedyna piosenka w języku polskim "Lustra"! (sms o treści 3 na numer 7350).

21:42: Czas na Napoli! Z ich utworem My Universe zajęli 2. miejsce na białoruskich eliminacjach. Jak jej pójdzie w Polsce? (sms o treści 2 na numer 7350).

21:34: Pierwszy występ! Taraka i ich propozycja "In the Rain"! (sms o treści 1 pod numer 7350, tylko w trakcie występu lub na koniec koncertu przy podsumowaniu wszystkich)!

21:31: Artur Orzech wita publiczność i przypomina największe eurowizyjne hity. Niestety, TVP zalicza wpadkę i nie pokazuje ich fragmentów! Jak głosować? Zasady poniżej.

21:25: Zaczynamy! Polskie preselekcje zaczyna Monika Kuszyńska i jej utwór "Obudź się i żyj". Rok temu na eurowizyjnej scenie Monika zaśpiewała go w języku angielskim (In The Name of Love).

21:15: Zespół Taraka już gotowy do występu! Wszystko o tym zespole - tutaj.

21:14: Pierwsza kandydatka na Eurowizję 2016 - Napoli z Białorusi! Dziś zaśpiewa swój utwór My Universe! Kim jest Napoli? Wszystko o tej wokalistce przeczytacie tutaj.

21:08: Monika Kuszyńska już w studiu TVP! Zeszłoroczna reprezentantka zaśpiewa podczas polskich preselekcji i ogłosi zwycięzcę!

20:42: Kulisy koncertu! Jak wyglądają ostatnie przygotowania?

20:25: Koncert już za godzinę! Artyści przygotowują się do wejścia na scenę. Spory dramat przeżyła Edyta Górniak, która na kilka godzin przed koncertem poplamiła sobie sukienkę!

Edyta Górniak, Kasia Moś, Margaret i inni artyści na próbach.

Maciej Tomasz Błazevic

Polskie preselekcje na Eurowizję 2016 - kto będzie nas reprezentował?

W polskich preselekcjach udział weźmie 9 artystów: Edyta Górniak (Grateful), Margaret (Cool Me Down), Taraka (In the Rain), Napoli (My Universe), Natalia Szroeder (Lustra), Dorota Osińska (Universal), Kasia Moś (Addiction), Ola Gintrowska (Missing), Michał Szpak (Color of Your Life). Poniżej - wszystkie konkursowe propozycje. Przed eliminacjami mówiło się, że największe szanse mają Edyta Górniak i Margaret.

W jakiej kolejności wystąpią dziś polscy artyści na polskich preselekcjach? Jak podaje eurowizja.org na końcu wystąpi Edyta Górniak:

1. Taraka – In the rain 2. Napoli – My Universe 3. Natalia Szroeder – Lustra 4. Dorota Osińska – Universal 5. Kasia Moś – Addiction 6. Aleksandra Gintrowska – Missing 7. Michał Szpak – Color of Your Life 8. Margaret – Cool me down 9. Edyta Górniak – Grateful

Jak głosować na polskich kandydatów na Eurowizję?

TVP opublikowała regulamin głosowania podczas dzisiejszych preselekcji. Głosowanie będzie dostępne w trakcie każdego występu i po zakończeniu wszystkich konkursowych występów, ale dopiero po wyraźnej informacji prowadzącego, Artura Orzecha:

Plebiscyt rozpocznie się w momencie wyraźnego podania przez prowadzącego sygnału startu przyjmowania głosów, natomiast zakończenie ogłoszone zostanie przez prowadzącego, bądź za pomocą kraula tekstowego wyemitowanego na dole ekranu telewizora. W trakcie trwania całego Plebiscytu sygnał startu i zakończenia przyjmowania głosów zostanie zasygnalizowane dziesięciokrotnie. Czas trwania plebiscytu może ulec zmianie, o czym widzowie zostaną poinformowania na antenie TVP1 przez prowadzących koncert - czytamy.

Jak głosować na swoich faworytów? Należy wysłać SMS z numerem od 1 do 9 (zgodnie z kolejnością startową) na numer 7350 (koszt 3,69) (dopiero w trakcie koncertu!). Z jednej karty SIM liczy się JEDEN głos na JEDNEGO artystę. Z jednego numeru można więc zagłosować tylko na różnych artystów (np jeden SMS na Kasię Moś, drugi SMS na Edytę Górniak, itd.). Jeśli ktoś wyślę więcej niż jednego SMSa na jednego artystę, głosy te nie zostaną zliczone, ale zwiększą szansę głosującego na wygranie nagród w konkursie Audiotele. Podsumowując - jeden numer - jeden głos na jednego wykonawcę.

W TVP próby do koncertu trwają już od samego rana. Co zobaczymy dziś o 21:25? Już nie możemy się doczekać. Mamy nadzieję, że będziecie z nami!

Margaret - Cool Me Down.

Edyta Górniak - Grateful

Taraka - In the rain

Dorota Osińska - Universal

Kasia Moś - Addiction

Ola Gintrowska - Missing

Michał Szpak - Color of Your Life

Natalia Szroeder - Lustra

Napoli - My Universe