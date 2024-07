Andrzej Piaseczny gościem specjalnym podczas koncertu eliminacyjnego do Eurowizji 2016! Wokalista 5 marca, podobnie jak kandydaci do wyjazdu na festiwal, wystąpi na scenie ze swoim repertuarem. Towarzyszyć mu będzie orkiestra Silesian Art Collective. O wszystkim Andrzej Piaseczny poinformował na Facebooku:

5 marca w TvP 1, podczas polskich Eliminacji do Eurowizji, specjalny recital Andrzeja Piasecznego z orkiestrą Silesian Art Collective . Zapraszamy !

To jednak nie wszystko! Muzyk przy okazji udostępnił spot zapowiadający to ważne wydarzenie, po którym zostanie wybrany polski reprezentant na Eurowizję! W krótkim klipie pojawiają się wszyscy artyści, którzy mają szansę wyjechać do Szwecji. Telewizja Publiczna nie ukrywa jednak, że bardzo liczy na to, żeby do Sztokholmu wyjechała Edyta Górniak z piosenką "Grateful". Ten utwór już został doceniony poza granicami Polski. Ostatecznie wszystko w rękach widzów, którzy za pomocą głosowania SMS-owego wybiorą najlepszy utwór. A Wy komu kibicujecie?

Spot promujący koncert eliminacyjny

Posted by Andrzej Piaseczny/oficjalny profil on 28 luty 2016

Andrzej Piaseczny wystąpi na koncercie eliminacyjnym 5 marca