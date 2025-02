Występ Baby Lasagna na polskich preselekcjach do Eurowizji 2025 zamiast zachwycić, wywołał falę krytyki. Widzowie nie kryli swojego niezadowolenia z powodu użycia playbacku, co ich zdaniem odebrało autentyczności wykonaniu. Pozostali artyści zaśpiewali na żywo i wysoko podnieśli poprzeczkę, ale po występie Baby Lasagna w sieci zawrzało!

Baby Lasagna gwiazdą wieczoru na preselekcjach do Eurowizji 2025

Preselekcje do Eurowizji 2025 przyciągnęły uwagę fanów konkursu, którzy z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie reprezentanta Polski. Już wiadomo, że to Justyna Steczkowska pojedzie do Bazylei i weźmie udział w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025. Jednym z gości specjalnych wieczoru był zespół Baby Lasagna, czyli Marko Purišić, który w ubiegłym roku, reprezentując Chorwację na Eurowizji, zajął drugie miejsce. Artysta zaprezentował swój konkursowy hit Rim Tim Tagi Dim, który zdobywa popularność wśród fanów. Koncert odbył się w studiu Telewizji Polskiej przy ul. Woronicza w Warszawie, a widzowie mieli okazję usłyszeć i zobaczyć prawdziwe muzyczne show.

Widzowie zniesmaczeni występem Baby Lasagna na preselekcjach do Eurowizji 2025

Choć występ Baby Lasagna miał być jedną z największych atrakcji wieczoru, szybko stał się tematem burzliwej dyskusji w sieci. Fani i widzowie preselekcji zwrócili uwagę, że chorwacki wokalista śpiewał z playbacku, co wywołało ogromne rozczarowanie. W mediach społecznościowych szybko zaroiło się od negatywnych opinii na temat występu. Wielu fanów Eurowizji wyraziło swoje niezadowolenie, porównując występ Baby Lasagna do standardów, jakie prezentują inni artyści biorący udział w konkursie.

Rozczarowanie, że wszystkie 4 piosenki to playback. Nie rozumiem, dlaczego taki wybór

Playback szkoda

Internauci podkreślają też, że pozostali artyści śpiewali na żywo i nie do końca zgadzają się z decyzją zespołu Baby Lasagna, który zrezygnował z tej formy, wybierając playback. Niektórzy bronili artysty, przypominając, że playback w telewizji nie jest niczym niezwykłym. Mimo to, większość widzów spodziewała się występu na żywo, który bardziej oddałby energię tego eurowizyjnego numeru.

Też nie rozumiem, dlaczego śpiewał z playbacku, skoro Michał Szpak, jeśli się nie mylę, leciał na żywo. Ale i tak fajnie się na niego patrzy. Super, że się rozwija po Eurowizji. Chodzący dowód, że ten konkurs ma sens.

Występ Baby Lasagna obejrzycie tutaj!

Justyna Steczkowska reprezentantką Polski na Eurowizji 2025

Finał preselekcji rozstrzygnął, że to Justyna Steczkowska pojedzie na Eurowizję do Bazylei. Polska wystąpi już 13 maja w pierwszym półfinale Eurowizji. Artystka będzie reprezentowała Polskę ze swoim utworem "Gaja". Tuż po wygranej Justyna Steczkowska przyznała:

Stres mnie tak osłabił, że nigdy się nie czułam tak jak dzisiaj. Nie wiem co mam powiedzieć. Jestem Wam wdzięczna za głosy. Ale jestem tak osłabiona tym stresem, że sama się nie umiem poznać. To był cudowny wieczór dla nas wszystkich. Całuję Was mocno i mam nadzieję, że damy czasu w Bazylei i nie będzie wstydu. - mówiła w rozmowie z Eurowizja TVP.

