Fani Eurowizji długo czekali na ten moment, ale w końcu stało się i oficjalnie poznaliśmy finalistów polskich preselekcji. Wśród wielbicieli konkursu przez ostatnie tygodnie często przewijało się nazwisko Sary James, jako jednej z faworytek do zwycięstwa w polskich preselekcjach, ale ostatecznie okazało się, że 16-letnia piosenkarka jednak nie pojawiła się w tej stawce. Co skłoniło ją do podjęcia o rezygnacji z konkursu?

Reklama

Preselekcje do Eurowizji 2025

W tym roku polskie preselekcje do Eurowizji 2025 odbędą się na innych zasadach, niż miało to miejsce w poprzednich latach. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Telewizja Polska wewnętrznie wybrała naszego reprezentanta i była nią Luna z utworem "The Tower". Niestety młodej artystce nie udało się jednak awansować do finału konkursu.

Tym razem to tylko i wyłącznie widzowie za pomocą głosów SMS zdecydują, kto pojedzie na Eurowizję 2025. Do wyboru będą mieli aż 10 artystów, którzy właśnie zostali oficjalnie ogłoszeni przez TVP. Finalistami polskich preselekcji do Eurowizji 2025 zostali bowiem:

Kuba Szmajkowski – Pray

MARIEN – Can't Hide

Justyna Steczkowska – GAJA

DARIA MARX – Let it Burn

CHRUST – TEMPO

Dominik Dudek – Hold The Light

TYNSKY – Miracle

Sonia Maselik – Rumours

Sw@da x Niczos – Lusterka

Janusz Radek – In cosmic mist

Jak się okazało, w stawce zabrakło jednak 16-letniej Sary James! Młoda artystka właśnie opublikowała w sieci oświadczenie, w którym wyjawiła, dlaczego zrezygnowała z udziału w preselekcjach, pomimo iż została zakwalifikowana przez komisję do wielkiego finału.

Sara James zrezygnowała z preselekcji do Eurowizji 2025

Sara James na swoim Instagramie zamieściła komunikat związany z jej rezygnacją z preselekcji do Eurowizji 2025.

Nigdy nie myślałam, że na początku roku wraz z moim zespołem będę musiała podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Eurowizja była dla mnie ogromnym marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą. W związku z tym z ciężkim sercem muszę poinformować, że zdecydowałam się wycofać się z tegorocznej edycji konkursu.

W dalszej części swojego oświadczenia Sara James wyjawiła, dlaczego podjęła taką decyzję.

(...) Życie często jest bardziej skomplikowane, niż sobie wyobrażamy. (...) Chociaż początkowo wierzyłam, że ,,Tiny Heart'' będzie najlepszym wyborem, to zrozumiałam, że piosenka, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest ,,Psycho''. Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji. - dodała

Na koniec 16-letnia piosenkarka przeprosiła też komisję preselekcyjną za zaistniałą sytuację i podziękowała im za ich trud, który włożyli w swoją pracę.

Chciałbym także przeprosić komisję preselekcyjną, która obdarzyła mnie swoim zaufaniem dała mi tę wyjątkową szansę. Jestem głęboko wdzięczna za Waszą pracę i doceniam wszystko, co robicie, by ten konkurs był tak wyjątkowy. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją decyzję.

Według naszych ustaleń, miejsce Sary James w finale preselekcji zajął Janusz Radek z utworem "In cosmic mist".

Żałujecie, że jednak nie zobaczymy 16-letniej artystki w tegorocznym konkursie? Poniżej możecie przeczytać całe oświadczenie wokalistki związane z jej decyzją o rezygnacji z preselekcji.

Reklama

Zobacz także: Sara James zaśpiewała na dworcu w Londynie i zachwyciła cały świat! To nagranie jest hitem sieci