Gwiazdy na premierze filmu "Sprawiedliwy"

Anna Karczmarczyk, Aleksandra Hamkało, Anna Popek, Urszula Grabowska, Jan Wieczorkowski, Katarzyna Dąbrowska pojawili się na premierze filmu "Sprawiedliwy" w Muzeum Historii Żydów w Warszawie. Film opowiada o losach Hanny, która przyjeżdża po wojnie do Polski, by odbyć podróż śladami swej przeszłości i spotkać ludzi, dzięki którym ocalała. Reżyserią zajął się Michał Szczerbic. Przyznał, że do zrobienia tego filmu zainspirowała go rodzinna historia. Szczerbiec chciał pokazać dylematy moralne Polaków, którzy stawali przed bardzo trudnymi wyborami podczas II wojny światowej.

