Candy Girl w ostatnim czasie skupiła się na promowaniu swojej twórczości w Chinach. Zagrała tam kilka koncertów oraz przygotowywała materiał na nowy album. Po powrocie do kraju wolny czas spędzała na imprezach, gdzie chętnie pozowała na ściance. Ostatnim wyczynem jest duet z amerykańską wokalistką polskiego pochodzenia. Przypomnijmy: Candy Girl w duecie z amerykańską wokalistką

Wszystko wskazuje jednak na to, że o Candy znowu może być głośno w naszym kraju, ale nie ze względu na twórczość. Gwiazda pochwaliła się nietypowym prezentem, który podarował jej przyjaciel. Otrzymała ikonę Matki Boskiej ze swoją podobizną. Równie kontrowersyjny wydaje się podpis do zdjęcia:

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Fala negatywnych komentarzy sugerujących obrazę uczuć religijnych Polaków spłynęła na młodą gwiazdę, do tego stopnia, że sziś skomentowała ona całe zamieszanie związane z prezentem:

Słuchajcie, nie chciałam urazić niczyich uczuć religijnych. Ten obraz dostałam od znajomego artysty. A że sztuka nie zna granic, pomyślałam że pokaże Wam go tutaj. Nie myślałam że wywoła to taki skandal. Przepraszam jeśli kogokolwiek to uraziło. Myślałam że podejdziecie do tego z dystansem.